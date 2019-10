Beze mě neznamenáte nic. Ibrahimovic i po prohře ukázal, že mu sebevědomí nechybí

Fotbalové hvězdě Zlatanu Ibrahimovicovi skončila druhá a možná i poslední sezona v Los Angeles Galaxy v MLS.

Švédský kanonýr musel ve čtvrtfinále play off strávit porážku 3:5 v derby s FC Los Angeles.

Osmatřicetiletý Ibrahimovic se v zápase střelecky prosadil v 55. minutě, kdy vyrovnal na 2:2. Bývalého kapitána švédské reprezentace však zastínili hráči soupeře Carlos Vela a Adama Diomande, kteří se trefili dvakrát.

Fotbalisté LAFC porazili svého městského rivala na šestý pokus poprvé v historii a ve finále Západní konference se střetnou se Seattlem. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Toronto a obhájci titulu Atlanta.

Ibrahimovic po působení v evropských velkoklubech Ajaxu, Juventusu, Interu Milán, Barceloně, AC Milán, Paris Saint-Germain a Manchesteru United odešel do MLS loni na jaře. V Galaxy podepsal dvouletou smlouvu. Play off si letos zahrál poprvé, loni svůj tým do vyřazovacích bojů nedovedl.

V prosinci Ibrahimovicovi vyprší smlouva s spekuluje se o jeho návratu do Evropy. "Pokud zůstanu, bude to dobré pro MLS, protože ji bude sledovat celý svět. Pokud odejdu, nikdo si nebude pamatovat, co to MLS je," řekl po konci sezony se svým tradičním sebevědomím autor letošních 30 gólů v základní části.