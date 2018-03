Batshuayi vystřelil Dortmundu výhru ve čtvrté minutě nastavení

před 2 hodinami

Vestfálský celek v poslední čtvrthodině dvakrát ztratil vedení. Borussia se však ještě před závěrečným hvizdem prosadila potřetí.

Dortmund - Fotbalisté Dortmundu ve 26. kole německé ligy zvítězili 3:2 nad Frankfurtem, vítězný gól dal ve čtvrté minutě nastavení Michy Batshuayi. Po dvou předchozích remízách se Borussia vrátila na třetí místo tabulky před Leverkusen. Na druhé Schalke ztrácí jediný bod. Frankfurt naopak zůstal pátý tři body za Dortmundem.

Vestfálský celek v poslední čtvrthodině dvakrát ztratil vedení. Nejprve na vlastní gól Russe odpověděl Jovič, ale hned za dvě minuty vrátil domácím vedení Batshuayi. V poslední minutě hosté ale opět srovnali zásluhou Bluma.

Ani to však domácí nesrazilo, ihned se vrhli do útoku a ještě před závěrečným hvizdem se prosadili potřetí. Míč si ve vápně zpracoval Batshuayi a potvrdil, že je pro Dortmund skvělou náhradou za Aubameyanga, který přestoupil do Arsenalu. V devátém startu dal sedmou branku.

Německá fotbalová liga - 26. kolo:

Stuttgart - Lipsko 0:0, Dortmund - Eintracht Frankfurt 3:2 (77. a 90.+4 Batshuayi, 12. vlastní Russ - 75. Jovič, 90.+1 Blum).