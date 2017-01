Talent Macek zažil premiéru v základu Bari. Tým má vše, aby mohl hrát Serii A, říká

před 38 minutami

Talentovaný záložník italského Juventusu Turín Roman Macek má za sebou první soutěžní utkání v seniorském fotbale v dresu Bari. V italském druholigovém týmu hostuje do konce sezony.

Bari - Velký talent českého fotbalu Roman Macek odehrál v sobotu své vůbec první soutěžní utkání v kategorii dospělých. V týdnu odešel na hostování z Juventusu do Bari a hned dostal šanci v základní sestavě Serie B na hřišti Cittadelly. Sice zažil prohru 0:2, ale i tak to pro něj znamenalo velký milník.

Dosud totiž devatenáctiletý odchovanec Zlína hrával jen za mládežnické výběry Juventusu a za italský velkoklub občas dostal šanci pouze v přípravě. "Trochu zkušeností s dospělým fotbalem jsem v přípravě posbíral, ale tohle bylo mé první soutěžní utkání. Moc si toho vážím, že šance přišla takhle rychle," řekl Macek v rozhovoru s ČTK.

V Bari dostal okamžitě šanci

Oproti mládežnické úrovni větší rozdíl nepociťoval. "Bylo to náročnější jen po mentální stránce. Byla to pro mě velká změna. S týmem jsem byl jen tři tréninky a hned mě hodili do vody, ať plavu," řekl střední záložník. "Po fyzické stránce jsem byl v pohodě. Nepomohlo tomu jen to, že hřiště bylo zledovatělé a nedal se moc hrát fotbal, jaký já preferuji," litoval.

K odchodu na hostování ho přesvědčil velký zájem Bari. "Řešilo se to týden. Chtěl jsem o tom být přesvědčený, chtěl jsem vědět názor agentů i Juventusu. Probrali jsme všechny možnosti. Původní plán byl zůstat minimálně do léta v Juventusu, ale nakonec jsme to o půl roku uspíšili a řekli jsme si, že nemám co ztratit," uvedl Macek.

"Ulehčilo mi to, že to bylo Bari. Je to elitní klub, který má všechno k tomu, aby hrál Serii A. To ulehčilo jednání a rozhodli jsme se, že to bude správný krok. Navíc jejich zájem byl tak velký, že mi to až dělalo radost," dodal.

Serie B může Mackovi pomoci

Věří, že mu půlroční působení v Bari pomůže v dalším rozvoji, aby se v létě mohl pokusit v Juventusu prosadit. "Fotbal v Serii B je rychlejší než v Primaveře. Je to důležitá soutěž, hraje se o výsledky. Já tu nemám co ztratit, může mi to jen dát a mohu ukázat, že na to mám. Uvidíme. Nejdůležitější bude, abych odehrál co nejvíce utkání a snažil se být vždy mezi nejlepšími na hřišti," naznačil svůj cíl.

Bari by rád pomohl k postupu do nejvyšší soutěže, kterou tým z jihu Itálie hrál naposledy v roce 2011. "Tyhle půlroční hostování se dělají proto, aby to týmu krátkodobě pomohlo. Teď to sice tabulkově nevypadá, ale tým má ambice na postup a přes play off by to mohlo jít. I z toho pohledu mě mohli chtít," uvedl Macek.

