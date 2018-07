před 55 minutami

Barcelona - Barcelona získala brazilského záložníka Arthura z Gremia. Španělský mistr za jednadvacetiletého fotbalistu zaplatil 40 milionů eur (asi miliardu korun) a podepsal s ním šestiletou smlouvu. Barcelona, která si na Arthura už v březnu zajistila předkupní právo, stanovila výkupní klauzuli nové posily na závratných 400 milionů eur (asi 10,4 miliardy korun). Talentovaný středopolař se v katalánském týmu pokusí zaplnit místo po odchodech Španěla Andrése Iniesty a svého krajana Paulinha. Arthur byl klíčovou postavou Gremia při loňské cestě za triumfem v Poháru osvoboditelů, jihoamerické obdobě Ligy mistrů. Brazílii reprezentoval v kategoriích do 17 a 20 let. Loni na podzim dostal poprvé pozvánku i do seniorského národního týmu, za který však dosud nenastoupil.

autor: ČTK | před 55 minutami