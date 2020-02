Nespravedlnost? Barca vyfoukla Leganés kanonýra, ten si ale náhradu přivést nesmí

Vedení Leganés neuspělo u španělského svazu (RFEF) s žádostí o možnost dodatečně přivést náhradu za útočníka Martina Braithwaitea, který zhruba tři týdny po skončení přestupového období odešel do Barcelony. Katalánský celek dostal ke koupi dánského fotbalisty od svazu výjimku s ohledem na dlouhodobé zranění Ousmane Dembélého.

Barcelona poté využila výstupní klauzule ve smlouvě osmadvacetiletého Braithwaitea a koupila ho za 18 milionů eur (asi 456 milionů korun). O záchranu bojující Leganés tak přišlo o nejlepšího střelce a navíc za něj ani nemůže přivést náhradu, protože přestupní období už ve Španělsku skončilo.

Leganés proto požádalo o výjimku, ale neuspělo. "Je to nespravedlivé rozhodnutí, které nás velmi poškodilo. Navíc ohrozilo regulérnost soutěže a práva klubů soutěžit za stejných podmínek," reagovalo v prohlášení na klubovém webu Leganés, které od příček zajišťujících záchranu dělí pět bodů.

Španělský svaz případ konzultoval i se zástupci světové federace FIFA a podle prohlášení RFEF došli společně k závěru, že nejsou žádné důvody udělit Leganés výjimku. Svaz navíc uvedl, že pokud by tak učinil, spustilo by to sérii hned několika přestupů mimo povolené období.