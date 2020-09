Barcelona se otřásá, i když Messi zatím zůstává. Koeman chce stavět na někom jiném

Lionela Messiho musí v Katalánsku držet silou, Luis Suaréz je na odchodu do Juventusu a nechtěný Philippe Coutinho se vrátil z hostování v Bayernu s titulem vítěze Ligy mistrů. Barcelonu čeká v nejisté koronavirové době turbulentní sezona. Takovou v klubu nejspíš nikdy nezažili.

To hlavní se odehrává kolem Lionela Messiho. Klubu se největší hvězdu povedlo udržet jen díky kličkování v právních termínech jeho smlouvy. Ačkoli se Messi nechce Barceloně postavit přímo, jeho vztah ke klubu viditelně ochladl. Otázkou je, co bude mít Barcelona z hráče, který v ní nevidí svou budoucnost.

V pátek Messi oznámil, že v klubu zůstane, protože se nechce pouštět do soudních sporů.

"Je to velmi nejisté příměří. Ani jedna strana rozhodně nemůže říct, že vyhrála," charakterizoval dohodu o Messiho setrvání v Barceloně reportér Dharmesh Sheth. "Vyhrát mohla jedna ze stran jedině u soudu, ale do toho se Messi pouštět nechtěl," upřesnil pro Sky Sports.

Messiho sága Mezi Barcelonou a Messim na konci srpna proběhla jednání o budoucnosti argentinského útočníka v klubu. V roli agenta do nich vstoupil i Messiho otec Jorge. Vlákna ve vztahu mezi klubem a hráčem se v létě napjala natolik, že Messiho odchod byl považován za téměř nevyhnutelný. Nakonec ale v Barceloně zůstane. "Nechtěl jsem jít do soudního sporu proti klubu mého srdce," uvedl útočník po dlouhých jednáních. Klauzuli umožňující mu odejít v létě z klubu zdarma si totiž obě strany vykládají různě. Především pak formulaci, do kdy musí Messi přání odejít vyjádřit, aby ji aktivoval. Třiatřicetiletý reprezentant Argentiny se v závěru srpna nezúčastnil týmových testů na koronavirus ani prvního tréninku před sezonou, který vedl už nový trenér Ronald Koeman. Tento týden se už ale Messi k tréninku dostavil.

Sheth popsal i praktické překážky, kvůli kterým ochota obou stran jít k soudu byla ještě o něco menší než ochota se dohodnout. "Líčení by se táhla a rozhodně by neskončila před koncem přestupního okna. Takže by obě strany byly v pozici, jako jsou teď. Messi by nepřestoupil a Barcelona nevydělala žádné peníze," konstatuje.

Jako hráč se tím ovšem dostal do opravdu komplikované situace. Utrpěl vztah s fanoušky, utrpí jeho pozice v kabině, oslabí jeho respekt v rámci klubu. Messi mluvil poslední týden velmi otevřeně, jako by už počítal jistě s odchodem pryč. Jenže to se nestalo.

Především kritizoval vedení klubu, kterému nevěří. Hlavním důvodem, proč chce Messi z klubu odejít, je jeho vztah s prezidentem Josepem Mariaou Bartomeuem.

Narovnat tak komplikovaný vztah se zdá být v současném hektickém prostředí Barcelony téměř nemožné. "Ta zpráva není: Lionel Messi zůstává. Zní jinak: Lionel Messi zůstává o rok déle," komentuje pro deník Marca Gabriel Masfurrol.

Pokud Bartomeu z Nou Camp odejde, mohl by nakonec déle setrvat i Messi. "Jejich vztah už nejde nijak obnovit. Pokud ale po volbách bude prezidentem někdo jiný, šance na Messiho setrvání se zvětší," myslí si španělský novinář Alvaro Montero.

Jenže tohle léto se nehraje jen o vztah Messiho s Barcelonou. Prezidentu Bartomeuovi zbývá do konce smlouvy jediný rok a dost možná nakonec opustí Nou Camp společně s Messim, i když zaručeně každý jinými dveřmi.

Ve hře je budoucnost celého týmu, který se teď snaží postavit nový trenér Ronald Koeman. Na spadnutí je odchod Luise Suaréze do Juventusu.

Koeman bude podle všeho stavět nečekaně na Coutinhovi. Navzdory zvěstem o jeho odchodu do Premier League by se měl stát klíčovou postavou nového týmu. Podle agenta Kia Joorabchiana zůstane Brazilec v Barceloně.

"Koeman ho chce v týmu, volali si hned den poté, co Coutinho oslavil vítězství v Lize mistrů s Bayernem," ubezpečil s tím, že Coutinho dokonce kvůli chuti hrát za Barcelonu zkrátil svou dovolenou, aby zůstal v kondici.

Podle Joorabchiana se atmosféra v klubu dramaticky proměnila. "Úplně změnili filozofii, to, jak chtějí klub posouvat. Chtějí stavět na hráčích, které nedávno přivedli, jako Coutinho, Dembelé nebo Griezmann. Všichni v klubu zůstanou," dodal agent. Jeho prohlášení jde proti většině přestupových spekulací okolo Barcelony. Sázka na generační obměnu ovšem zní logičtěji než zbavování se nedávno příchozích.