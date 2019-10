Barcelona se na utkání se Slavií naladila vítězstvím na hřišti Eibaru

Brno má první halu na curling. Vznikla v areálu Nové Zbrojovky v Lazaretní ulici, kde jsou v jednom z objektů zatím k dispozici dvě dráhy. Klubu Curling Brno je zapůjčilo město, řekl ČTK radní Brna zodpovědný za sport Jaroslav Suchý (KDU-ČSL). V listopadu by měla přibýt ještě třetí curlingová dráha. Předseda klubu Lukáš Merta ČTK řekl, že hráči teď už nemusejí jezdit trénovat do Prahy nebo Bratislavy, plochu navíc může využít i veřejnost. Merta od toho očekává rozšíření členské základny.

Slavnostního otevření se zúčastnili jak politici, tak zástupci klubu i několikanásobný mistr České republiky v curlingu Jiří Snítil. Dráha je dlouhá 45 metrů a široká 4,5 metru. Brno podle Suchého dráhy zakoupilo s dalšími ledovými plochami například pro hokej nebo bruslení loni pro olympijský park za 25 milionů korun.

Bruslařská plocha našla zázemí v lokalitě za Lužánkami, curlerské plochy jsou nyní v Nové Zbrojovce. Město je zapůjčilo klubu Curling Brno, který má dohodu s CPI o umístění drah v areálu. Investiční skupina CPI Property Group chce téměř nevyužitému areálu vrátit život vybudováním čtvrti s bydlením, službami i odpočinkovými příležitostmi.

Podle Suchého byl curling v olympijském parku nejvíce oblíbeným sportem a vyzkoušelo si ho asi 8000 lidí. Nyní mají možnost přijít kdykoliv podle dohody. "Přes týden jsme v hale od 15:00 do 22:00 a o víkendu od 10:00 do 22:00. Doporučujeme lidem udělat si rezervaci, aby při jejich příchodu byli připravení instruktoři," uvedl Merta.

Rezervaci lze udělat na webu. Za hodinu a půl zaplatí skupina až osmi lidí 1999 korun i s vybavením jako návleky na obuv, kameny a koště včetně lektora, za 2,5 hodiny zaplatí skupina až osmi lidí 2999 korun. "Je potřeba přijít jen v čisté sportovní obuvi a v teplém oblečení," poznamenal Merta.

Za curlingovou halu je rád. "Velmi si vážíme, že se konečně po 20 letech snah podařilo dostat do Brna curlingovou plochu. Znamená to, že nemusíme jezdit na tréninky do Prahy a Bratislavy a můžeme budovat základnu v Brně," řekl Merta. Klub má zhruba 160 členů, aktivních hráčů v soutěžích je kolem 60. "Doufáme, že se nám podaří členskou základnu rozšířit," dodal Merta.