Barcelona přivedla hvězdu z Manchesteru, teď musí vyřešit, jak ji zapsat na soupisku

Fotbalová Barcelona prochází těžkým obdobím. Slavný klub se pohybuje v lize až na pátém místě, týmu se nedaří herně, na jaře jej čeká pouze Evropská liga a cílem pro zbytek sezony je umístění, které mu zaručí pro příští rok start v Lize mistrů. Nový trenér Xavi by se rád spolehl na oživení kádru posilami, ale i zde Barca naráží na překážky.

Katalánský klub sice představil hned zkraje lednového přestupového okna hvězdného útočníka Ferrana Torrese, ale má to háček. Španělský reprezentant zatím nemůže za Barcelonu nastoupit.

"Povedl se nám skvělý podpis. Jako hráč i jako člověk je Torres vynikající," pochvaloval si trenér Xavi. Barcelona za útočníka zaplatila Manchesteru City 55 milionů eur (1,35 miliardy korun) a do smlouvy se vešla výstupní klauzule pro jednadvacetiletého hráče na miliardu eur (24,83 miliardy korun). Tak si na Camp Nou Torrese cení.

Jenže kvůli mezinárodním pravidlům UEFA ohledně finančního fair play klub zatím nemůže hráče zapsat na soupisku. Management klubu v posledních letech příliš utrácel a málo vydělával, a proto dokud alespoň částečně nevyrovná rozpočet, nemůže nová drahá hvězda nastoupit do zápasů La Ligy ani na mezinárodní klubové scéně.

"Ve chvíli, kdy jej podepisujeme, pro něj místo nemáme," připustil sportovní ředitel Mateu Alemany. Stejně tak Xavi přiznal, že aby Barcelona mohla z podpisu těžit, bude muset v lednu odlehčit rozpočet. Oznámení podpisu Torrese ji tak paradoxně dostává pod tlak při dalších jednáních. Zájemci o její hráče vědí, že klub musí prodávat. Jinak bude mít potíže.

"Někteří hráči budou muset odejít. Uvidíme, jaká bude situace okolo výše platů, jestli budeme moct Torrese zapsat. Pokud přesvědčíme Dembelého, aby podepsal smlouvu s nižším platem, tak doufám, že se nám to podaří," okomentoval situaci Xavi.

To už ovšem francouzský rychlík odmítl. Současný kontrakt mu zaručuje až do léta plat 340 tisíc eur (asi 8,5 milionu korun) týdně, podobné peníze se svou současnou formou těžko někde jinde dostane. V létě pak bude moct odejít z Barcelony zadarmo a říct si o tučný podpisový bonus, možná až v řádech desítek milionů eur.

Spekuluje se také, že Dembelého by se mohl klub zbavit úplně prodejem nebo jej vyměnit. Zájem by měl Manchester United, který by opačným směrem poslal Anthonyho Martiala.

Podle serveru 90min.com by mohli v zimě Camp Nou případně opustit stoper Samuel Umtiti nebo záložník Philippe Coutinho. Pokud by odešel jeden z nich či Dembelé, mělo by to stačit pro vytvoření místa pod "platovým stropem" pro Torrese.

"Pracujeme na odchodech. Trh se teprve rozjíždí a zbývá ještě měsíc. Musíme posuzovat hodně aspektů, ale pokud chceme někoho přivést, bude muset také někdo odejít. To je jasné," shrnul Xavi.

Na Torresovi oceňuje jeho pracovitost, schopnost hrát na více útočných pozicích a ochotu hrát rychle do útoku i do obrany. "Je snem každého trenéra. Dává góly, je vynikající ve vzduchu, hotový hráč. Rozhodně nám pomůže, nemám pochyb," řekl na adresu jednadvacetiletého útočníka.

Ten se od října potýká s komplikovaným zraněním nohy. Podle úvodních zpráv City se měl na hřiště vrátit nyní v lednu. Barcelona zatím jeho zdravotní stav nespecifikovala. Po finanční stránce se klub nachází v posledních letech v potížích s dluhy dosahujícími až 1,5 miliardy eur (37,2 milionu korun).