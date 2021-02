Na gól Ronalda zareagoval Barák. Verona díky němu remizovala s Juventusem

Záložník Antonín Barák zařídil šestým gólem v sezoně italské fotbalové ligy Hellasu Verona remízu 1:1 s úřadujícím mistrem Juventusem Turín. Český reprezentant skóroval ve třech zápasech z posledních šesti, prosadil se i při výhrách proti Parmě (2:1) a Neapoli (3:1).

"Stará dáma" ztratila body ve druhém ligovém utkání z posledních tří. Ve Veroně ale Juventus mířil za vítězstvím, poté co ve 49. minutě našel v pokutovém území Federico Chiesa hvězdného Cristiana Ronalda a portugalský útočník poslal hosty do vedení. Byl to jeho 47. gól za posledních 47 zápasů v Serii A.

Barákův moment přišel v 77. minutě. Odchovanec Příbrami si naskočil na centr na malé vápno a hlavou překonal brankáře Wojciecha Szczesného.

Lazio Řím ve 24. kole prohrálo na hřišti Boloni 0:2 a v neděli může přijít o šestou příčku zajišťující účast v evropských pohárech. Boloňa porazila římský tým po devíti letech. Mohla přitom od 17. minuty prohrávat, jenže nejlepší střelec minulé sezony Ciro Immobile neproměnil penaltu. Jeho pokus chytil Lukasz Skorupski.

Získanou psychickou výhodu domácí ihned využili, protože už o 80 sekund později se z prvního gólu v sezoně radoval Ibrahima Mbaye. Druhou výhru z posledních šesti zápasů domácím pojistil po změně stran Nicola Sansone. Lazio může v neděli odsunout Neapol, která bude hostit Benevento.

Italská fotbalová liga - 24. kolo:

Spezia - Parma 2:2 (52. a 72. Gyasi - 17. Karamoh, 25. Hernani), Boloňa - Lazio Řím 2:0 (19. Mbaye, 64. Sansone), Hellas Verona - Juventus Turín 1:1 (77. Barák - 49. Ronaldo).

Tabulka: