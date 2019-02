Baleovi hrozí dlouhý trest. Urážel při oslavě gólu fanoušky Atlética Madrid?

před 58 minutami

Velšskému záložníkovi Garethu Baleovi z Realu Madrid hrozí až dvanáctizápasový trest. Disciplinární komise španělské ligy začala devětadvacetiletého fotbalistu vyšetřovat kvůli možnému obscénnímu gestu vůči fanouškům, kterým oslavil gól v sobotním městském derby s Atléticem.

Vyšetřován je také kapitán Realu Sergio Ramos, který ve středu po vítězství 2:1 nad Ajaxem v osmifinále Ligy mistrů údajně prohlásil, že si v závěru nechal dát žlutou kartu úmyslně, aby si automatický jednozápasový trest za tři žluté karty odpykal v domácí odvetě. Něco podobného by Ramos neudělal poprvé, a pokud by UEFA uznala jeho vinu, musel by vynechat i úvodní čtvrtfinále.

Bale do utkání na stadionu Atlética zasáhl až jako náhradník a v 74. minutě pojistil vítězství Realu gólem na konečných 3:1. Pro velšského reprezentanta šlo o jubilejní stou branku v dresu "Bílého baletu", kterou před domácími fanoušky oslavil gestem s jednou rukou ohnutou a druhou přidržující ji v lokti.

Ve Španělsku jde o urážlivé gesto a případem se proto začala zabývat disciplinární komise nejvyšší soutěže. Pokud by uznala, že Bale gestem provokoval fanoušky, mohla by záložníkovi Realu zastavit činnost na čtyři až dvanáct zápasů.