Před vstupem do kvalifikace mistrovství světa zažili fotbalisté Belize přepadení. Po příletu na Haiti zastavil jejich autobus ozbrojený gang na motorkách a v cestě do hotelu mohli pokračovat až poté, co volný průjezd vyjednala jejich čtyřčlenná eskorta.

"Hrozně jsme se báli. Jsem rád, že jsou všichni v bezpečí a chválím kluky za statečnost," citovala BBC kapitána týmu Deona McCauleyho. Fotbalová federace Belize vyjádřila zklamání a znechucení z incidentu a obrátila se na mezinárodní federaci FIFA s žádostí o zajištění větší bezpečnosti. Utkání na Haiti se bude hrát ve čtvrtek.