Nechutné vzkazy. Ať dostane koronavirus, píší fotbalové hvězdě, jež má nemocného syna

Kapitán fotbalistů Watfordu Troy Deeney dostává nechutné vzkazy od fanoušků, neboť se kvůli strachu o zdraví nemocného syna zatím nezapojil do společné přípravy týmu anglické Premier League.

Deeneyho teprve pětiměsíční syn se narodil předčasně, navíc se potýká s dýchacími problémy. Proto se útočník Watfordu odmítl vrátit do tréninkového procesu, neboť se bojí, že by v případě nákazy koronavirem mohl ohrozit potomka ještě víc. Zvlášť když jeho spoluhráč Adrian Mariappa měl pozitivní test.

Jednatřicetiletý útočník přiznal, že na něho i na ulici pořvávají fanoušci, aby se vrátil do práce. "Viděl jsem i komentáře, kde lidi píšou: Doufám, že tvůj syn dostane koronavirus," prozradil Deeney v rozhovoru pro CNN. "Je to pro mě strašně těžké. Když na to reagujete, řeknou si lidi: Jo, dostali jsme ho. A budou to dělat dál," povzdechl si.

Deeney také přiznal, že čelí kritice za svůj názor, že by se anglická liga zatím neměla znovu rozbíhat. "Pořád se zdůrazňuje, jak je důležité mentální zdraví, každý nám říká: Hlavně o všem mluvte, mluvte, prosíme, mluvte. Danny Rose promluvil, já jsem promluvil… A byli jsme za to kamenováni a bylo nám to otloukáno o hlavu," zmínila hvězda Watfordu anglického reprezentačního obránce, který se také postavil proti restartu a prohlásil, že se cítí jako pokusná laboratorní krysa.

O tom, proč nechce zapojit do společného tréninku, hovořil Deeney už minulý týden během internetové talkshow. "Nejde o peníze. Mému synovi je teprve pět měsíců, má dýchací problémy, takže ho nechci vystavovat ještě většímu nebezpečí," prohlásil rodák z Birminghamu.

"Po tréninku se nemůžete vysprchovat a ve špinavém dresu přijedete domů. Když ho dám k oblečení svého syna a ženy, tak je pravděpodobnější, že s sebou domů něco přinesu," přidal nejlepší střelec Watfordu.

Upozornil také i na fakt, že Afroameričané jsou ke koronaviru náchylnější a na covid-19 častěji umírají. "Pro lidi tmavé pleti, Asiaty a smíšené etnikum je čtyřikrát pravděpodobnější dostat nemoc, je u nás dvakrát větší šance na dlouhodobý průběh nemoci," prohlásil Deeney.

Malý syn Troye Deeneyho:

"Dělá se něco extra, jako dodatečné screeningy nebo vyšetření srdce, aby se poznalo, že lidé mají problém? Ne. Podle mě by se tohle mělo řešit," doplnil.

Vadí mu nejednotná pravidla a nařízení ve Velké Británii během pandemie. "Nemůžu si do poloviny července dojít do kadeřnictví, ale můžu skákat a hlavičkovat v pokutovém území s dalšími 19 lidmi. Nevím, jak to funguje. Na to mi nikdo nedokáže odpovědět. Ne protože nechce, ale protože to neví. Takže nechápu, proč bych se měl vystavovat nebezpečí," uvedl Deeney.