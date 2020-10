AS Řím proměnilo duel s Beneventem v přestřelku, Sassuolo zdolalo Boloňu

Mluvčí teroristické organizace Islámský stát (IS) abú Hamza Kurajší vyzval stoupence k útokům na občany západních zemí v Saúdské Arábii a na hospodářskou infrastrukturu království. Podle Kurajšího Saúdská Arábie dala najevo, že podporuje normalizaci vztahů s Izraelem, když otevřela svůj vzdušný prostor pro izraelské lety do sousedních států Perského zálivu. O audionahrávce mluvčího IS informovaly agentura AFP a Reuters.

"Cílů je spousta… Začněte ničením ropovodů, továren a zařízení, která jsou zdrojem (příjmů) této tyranské vlády," uvedl mluvčí IS v nahrávce, již Islámský stát zveřejnil na službě Telegram. Podle agentury AFP Kurajší také kritizoval rozhodnutí Bahrajnu a Spojených arabských emirátů normalizovat vztahy s Izraelem. Tyto země zradily islám, řekl.

Přes vzdušné území Saúdské Arábie dnes přeletělo letadlo s izraelskou delegací cestou do bahrajnské metropole Manámy. Delegace tam mířila k podpisu dohody o oficiálním navázání diplomatických styků mezi Izraelem a Bahrajnem. Do Spojených arabských emirátů se izraelská delegace chystá na návštěvu v pondělí.

Saúdská Arábie zatím výzvy Washingtonu, aby i ona normalizovala vztahy s Izraelem, nevyslyšela. Rijád ale dal najevo, že u svých sousedů z Perského zálivu tyto kroky podporuje, uvedly agentury.