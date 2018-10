AS Řím bez Schicka doma prohrál se Spalem Ferrara

před 1 hodinou

Edin Džeko v zápase Ligy mistrů AS Řím - Plzeň: | Foto: Reuters

Řím z úvodních devíti kol potřetí prohrál. Patrik Schick nenastoupil kvůli drobnému zranění.

Řím - Fotbalisté AS Řím v italské lize překvapivě doma prohráli 0:2 se Spalem Ferrara a po devíti kolech mají na kontě už tři porážky. Soupeř Plzně v Lize mistrů měl sice výraznou převahu, ale gól nedal. V sestavě Římanů chyběl český reprezentant Patrik Schick, který kvůli menšímu zranění ani nebyl v nominaci.

V dresu AS se tentokrát trápil kanonýr Džeko. Už v úvodu dvakrát neprostřelil brankáře Milinkoviče-Saviče. Hosté pak šli do vedení z penalty. Ve druhé půli Džeko opět pohrdl dobrou šancí a soupeř to potrestal zvýšením náskoku po rohovém kopu.

Domácí mohl vrátit do hry Pellegrini, ale trefil jen spojnici branky. Čtvrt hodiny před koncem brankář Milinkovič-Savič zdržoval, dostal v rychlém sledu dvě žluté karty a byl vyloučen. Ani to ale favoritovi nepomohlo a soupeř ukončil sérii ligových čtyř porážek.