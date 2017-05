Arsenal porazil poslední Sunderland a stále drží šanci na Ligu mistrů, rozhodne poslední kolo

před 1 hodinou

Arsenal po vítězství 2:0 nad Sunderlandem udržel alespoň teoretickou šanci na postup do Ligy mistrů.

Londýn - Fotbalisté Arsenalu s Petrem Čechem v brance porazili v dohrávce 34. kola anglické ligy poslední Sunderland 2:0 a až nedělní závěrečný zápas tak rozhodne, zda budou v příští sezoně hrát Ligu mistrů. Na třetí Manchester City, který dnes zvítězil 3:1 nad West Bromwichem, ztrácejí svěřenci trenéra Arséna Wengera tři body, na čtvrtý Liverpool jeden.

Tři anglické kluby postoupí do Ligy mistrů přímo, čtvrtý celek konečné tabulky půjde do kvalifikace. Jistotu už mají mistrovská Chelsea a druhý Tottenham. Arsenal v Lize mistrů nechyběl 19 let.

Čtyřiatřicetiletý Čech proti Sunderlandu nastoupil s kapitánskou páskou a načal pátou stovku zápasů v anglické lize. Utkání dokončil s čistým štítem, vyznamenal se zejména v závěru první půle proti střelám N'Donga a Defoea.

Favorit se dlouho nemohl prosadit v útoku, vysvobodil ho až gól Alexise Sáncheze v 73. minutě po nakrátko rozehraném rohovém kopu. Chilský útočník v závěru skóroval ještě jednou a s 23 góly v sezoně útočí na první místo v tabulce střelců, Romelu Lukaku z Evertonu dal o jednu branku víc. Arsenal v lize vyhrál počtvrté za sebou, Sunderlandu se na jeho stadionu podařilo zvítězit naposledy před 34 lety.

Manchester City rozhodl zápas s West Bromwichem už na konci úvodní půlhodiny, kdy se rychle po sobě trefili Jesus a De Bruyne, třetí gól přidal po změně stran Touré. Tým trenéra Pepa Guardioly prohrál z posledních 17 ligových zápasů jen jednou a před posledním kolem má v boji o Ligu mistrů nejlepší pozici. Sezonu zakončí na hřišti Watfordu, Liverpool v neděli nastoupí proti sestupujícímu Middlesbrough a Arsenal hraje s Evertonem.

Anglická fotbalová liga - 34. kolo:

Arsenal - Sunderland 2:0 (73. a 81. Sánchez), Manchester City - West Bromwich 3:1 (27. Jesus, 29. De Bruyne, 57. Touré - 87. Robson-Kanu).