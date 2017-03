Arsenal, Leicester, West Brmowich? Snažím se to vypustit z hlavy, tvrdí po zápase snů Jankto

před 18 minutami

Jakub Jankto o víkendu řídil vítězství Udine nad Pescarou 3:1. Významně se tak připomněl reprezentačnímu trenérovi Karlovi Jarolímovi.

Udine - Fotbalový záložník Jakub Jankto se dva dny před zveřejněním nominace českého národního týmu blýskl velkým výkonem v italské lize. Gólem a dvěma asistencemi zařídil Udine výhru 3:1 nad Pescarou a připomněl se reprezentačnímu trenérovi Karlu Jarolímovi. Sám se ale příliš nezabývá tím, jestli se posune do A-týmu, či zůstane v jednadvacítce, se kterou se v červnu chystá na mistrovství Evropy.

"Přednominaci mám do áčka i jednadvacítky a dnes bych se měl dozvědět, na který sraz se budu hlásit. Ale já to ani neřeším. Jestli budu v jednadvacítce, nebo v áčku, pro mě se nic nezmění. Chci hlavně pokračovat ve svých výkonech v Udine. Pokud se mi bude dařit, tak se jednou do toho áčka stejně dostanu, takže neřeším, jestli to bude teď, nebo někdy v budoucnu," řekl Jankto v telefonickém rozhovoru s ČTK.

"Jestli mě pan Jarolím teď povolá, tak budu samozřejmě rád. A pokud ne, tak nebudu nijak zklamaný," dodal jednadvacetiletý odchovanec Slavie.

Do Udine zamířil v roce 2014 a po hostování v druholigovém Ascoli se v této sezoně vypracoval mezi důležité postavy severoitalského týmu. V neděli vstřelil třetí gól v sezoně. Strůjcem výhry byl i díky dvěma asistencím, kterými svoji bilanci v ročníku vylepšil na čtyři.

"Takový zápas vždy potěší. Reakcí bylo hodně, hlavně jsem ale rád, že jsme po delší době vyhráli," řekl Jankto, který dostal velmi kladná hodnocení i v italských médiích. Deník La Repubblica dokonce napsal, že Jankto ukázal, že brzy může patřit mezi nejlepší záložníky Serie A.

"Poslouchá se to dobře, ale musím zůstat nohama na zemi. Je to jen jeden povedený zápas. Gólů zas nedávám tolik, je teprve třetí. Ještě mám na čem pracovat. Ale samozřejmě když si ráno otevřete internet a vidíte to, tak se to dobře poslouchá," připustil.

Proti Pescaře těžil z nacvičených signálů při standardních situacích. Nejprve po rozehraném rohu na krátko našel ideálním centrem skórujícího Zapatu. Ve druhé půli si pak chytře naběhl na rychlou rozehrávku přímého kopu a křížnou střelou zvýšil na 2:0. Vše završil další ideální přihrávkou po rychlé kombinaci ve vápně.

"Standardky jsme si připravovali během týdne a věděli jsme, co dělat. Dvakrát jsme to zahráli úplně fantasticky a tím jsme získali tři body," radoval se Jankto. "Pescara je lepší tým, než se podle postavení v tabulce může zdát. Určitě by neměli být na poslední příčce. Vepředu mají hodně šikovné hráče. Vždy ale udělají chybu, která je stojí celý zápas," dodal na adresu týmu vedeného českým trenérem Zdeňkem Zemanem.

"Po zápase jsme se s trenérem pozdravili a řekl jsem mu, ať se mu daří v dalších zápasech," dodal k setkání s trenérskou legendou.

Svými výkony připoutal pozornost nejen české reprezentace, ale také anglických klubů. Podle zpráv z Británie se o něj zajímají Leicester, West Bromwich, Stoke, ale také Arsenal. Jankto se tím ale nechce nechat rozhodit.

"Já se to snažím vypouštět z hlavy. Spekulací je kolem mě hodně. Já se ale chci soustředit na závěr sezony, pak mě ještě čeká Euro jednadvacítek. Takže zápasů bude ještě hodně. Řešit spekulace je zbytečné, když přestupové období začíná až v červnu a do té doby se toho může hodně změnit. Já se soustředím jen na své výkony a na to, abych dobře regeneroval a zůstal zdravý," dodal Jankto.

Věří, že v Udine bude mít nyní dostatek prostoru ukázat své kvality, zvláště když se zranil klíčový záložník Seko Fofana. "Je mu sice také teprve jednadvacet, ale má na to být jedním z nejlepších hráčů v Evropě. Má obrovskou kvalitu. Pro něj a hlavně pro náš tým je velká škoda, že se zranil do konce sezony. Pro mě to znamená, že budu mít více prostoru a možností zahrát nějaký dobrý zápas," prohlásil Jankto.

Je rád, že se v Itálii daří i dalším Čechům, zejména Patriku Schickovi, který dal za Sampdorii Janov už sedm branek. "Sleduji každý jeho zápas. Patrik dělá dobré jméno českému fotbalu. Jen je škoda, že mu trenér nedává víc šanci od začátku. Pak by těch gólů dal ještě daleko víc," dodal.

