Arsenal - Chelsea. Londýnské celky se ve Wembley poperou o vítězství v FA Cupu

Arsenal dnes zakončí velmi neuspokojivou sezónu, v rámci které skončil až na 8. místě Premier League. To znamená, že poslední šancí na pohárovou Evropu pro příští rok je vítězství v dnešním finále FA Cupu. I tak by se ovšem londýnský celek probojoval jen do Evropské ligy, což by při historii klubu nemělo být považováno za úspěch. Navíc ani poslední zápasy nenaznačily zrovna hvězdnou formu. Kanonýři sice v poháru porazili Manchester City a v lize Liverpool, avšak také si připsali porážky na půdě Tottenhamu či Aston Villy. Na závěr Premier League si pak Arsenal připsal těsnou výhru 3:2 nad sestupujícím Watfordem.