Anglie si zvyká na VAR. City neuznal gól, Shearer požaduje větší transparentnost

před 1 hodinou

První kolo pod dohledem videorozhodčího za sebou má anglická Premier League. VAR zasahoval v několika případech. Nejvíc ovlivnil utkání West Hamu s úřadujícím mistrem Manchesterem City. Hostům video zkazilo radost z gólu Gabriela Jesuse, naopak jim ale přiřklo opakování neúspěšné penalty.

Ze strany Manchesteru City bylo první kolo anglické ligy naprosto jednoznačné. Citizens v Londýně zvítězili bez náznaku zaváhání vysoko 5:0. V utkání ovšem vstřelili o gól navíc, který po detailním zkoumání neuznal asistent videorozhodčího kvůli ofsajdu.

Jednalo se o opravdu těsnou situaci, ve které rozhodovala speciální technologie. Podle rozhodujících záběrů bylo rameno Raheema Sterlinga, který byl důležitou součástí akce, o centimetry blíž brance než tělo bránícího hráče, a proto VAR gól neuznal. "Bylo těžké to na hřišti vstřebat," přiznal Sterling. "Nakonec je ale důležité, jestli to bylo správné rozhodnutí. To je to, co se počítá," akceptoval rozhodnutí videa.

A VERY tight call ...



VAR disallowed Gabriel Jesus' goal after ruling that Raheem Sterling was offside. pic.twitter.com/lRAAmCRmRM — ESPN FC (@ESPNFC) August 10, 2019

K videorozhodčímu se po zápase vyjadřoval i trenér Citizens Pep Guardiola. Vrátil se ke čtvrtfinále loňského ročníku Ligy mistrů, ve kterém City vypadlo s Tottenhamem. V posledních minutách zápasu se sice prosadil Sterling a fanoušci Manchesteru se s hráči radovali z postupového výsledku 5:3. Ovšem jen do chvíle, než VAR pro ofsajd gól neuznal.

"Bylo to strašné. Šedesát tisíc lidí na stadionu slavilo, ale o pár vteřin později se ukázalo, že nepostupujeme kvůli zásahu videorozhodčího," vzpomněl Guardiola. "Letošní sezona nebude zdaleka jako ta předchozí. Je to něco úplně jiného a musíme se s tím naučit žít," pokračoval trenér úřadujícího anglického mistra.

Jeho hlavní obavy se týkají možnosti, že videorozhodčí bude chybovat. "Tentokrát o nic dramatického nešlo, vedli jsme 2:0. Ale o chvíli později musel Ederson vytáhnout skvělý zákrok, mohlo to být 2:1. Musíte pořád myslet na to, že vám gól neuznají," přemýšlel nahlas.

"Mám vlastně jediné přání. Prosím, ať VAR nechybuje. Když bude rozhodovat správně, je to v pohodě. Obavu mám jen z toho, že VAR bude chybovat, jako se to docela často dělo jinde," připomněl různé diskutabilní momenty týkající se videorozhodčího z jiných lig, včetně české.

Také fanoušci na ostrovech přijali novinku různě. Objevují se jak pochvalné, tak kritické reakce. Přímo na stadionu West Hamu se během zápasu nesl pokřik hrubě odsuzující používání videa. Když zase rozhodčí ukázali na velkoplošné obrazovce milimetrový ofsajd Sterlinga, seběhli se hráči Citizens kolem rozhodčího Mikea Deana a dožadovali se uznání gólu.

Obavy nad použitím videa vyřkl i trenér Hammers Manuel Pellegrini. "Doufám, že to nesklouzne k tomu, aby se video používalo u každého rohu. V běžných situacích. Pokud se to bude používat na každou standardku, tak klidně najdete za zápas čtyři nebo pět penalt v každém vápně," řekl.

Bývalý anglický reprezentant Alan Shearer kritizoval především doprovodný servis pro fanoušky. "Rozhodčí nemusí popisovat všechno, co konzultuje s videem, ale fanoušci by měli vědět aspoň to, co se přezkoumává," napsal v komentáři pro The Sun.

"Je to právo fanoušků, protože si zaplatili za to, aby viděli svůj tým naživo," pokračoval někdejší útočník Newcastlu, Southamptonu nebo Blackburnu. "Někdy ani sami hráči nevěděli, co se děje. Lepší komunikace by pomohla úplně všem," dodal.

Navzdory ujištěním, že sporné situace budou přímo na stadionu dostatečně vysvětleny, nebylo zřejmé, proč rozhodčí nechal opakovat neproměněnou penaltu Sergia Aguera. Jen diváci u obrazovek si mohli všimnout, že to bylo kvůli předčasnému vběhnutí bránícího Declana Rice do vápna.