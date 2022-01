Kluby uprostřed sezony přišly o tahouny. Neúcta k Africe, odmítá spekulovat hvězda

Africký pohár národů odstartoval, největší hvězdy kontinentu budou po následující téměř měsíc soupeřit o pohár pro nejlepší reprezentaci Afriky. Soutěž ovšem udělala vrásky majitelům a trenérům v Premier League. Je anglická liga ještě regulérní? ptají se někteří.

Přes třicet hráčů ze šestnácti klubů opustilo v lednu své spoluhráče a zamířilo do Kamerunu. Afcon ovlivní i boj o titul v Premier League. V lednu a únoru se rozhoduje o tom, jak bude vypadat cílová rovinka soutěže a také letos se může Manchester City utrhnout do rozhodujícího vedení. Citizens aktuálně v tabulce vedou o deset bodů před Chelsea a o jedenáct před Liverpoolem.

Během Afrického poháru národů bude Liverpoolu chybět trio reprezentantů. Mohamed Salah se připojil k egyptské reprezentaci, Sadio Mané k senegalské a záložník Naby Keita reprezentuje Guineu. Chelsea vypadne brankář Edouard Mendy, Manchester City bude postrádat důležitého záložníka Rijáda Mahréze.

Neúcta k Africe

Afričtí hráči mají vesměs jasno, chtějí reprezentovat své země bez ohledu na probíhající klubové soutěže. Nejde jen o Premier League, ale i o další top ligy. Z Česka pak míří do Kamerunu slávista Peter Olayinka, který bude hrát za Nigerii. U nás se ovšem Fortuna:Liga znovu rozběhne až v únoru.

Bývalého spoluhráče Tomáše Součka a Vladimíra Coufala z West Hamu Sébastiena Hallera se novináři ptali, zda raději zůstane ve svém současném angažmá v Ajaxu, nebo odcestuje na Afcon. "Tato otázka jen ukazuje neúctu vůči Africe," odsekl. "Zazněla by tato otázka u evropského hráče, pokud by šlo o Euro?" zeptal se hvězdný útočník.

Částečně má pravdu, situace se ovšem liší v tom, že Euro se hraje až po konci klubové sezony v Evropě.

Klopp rozzlobil Geremiho

Trenér Klopp tak bude postrádat dva klíčové muže ze svého útočného trojzubce a také důležitého záložníka. Chybět mohou pět až osm kol, tedy teoreticky i více než pětinu soutěže.

To impulzivního trenéra nenechalo chladným. O Afconu se vyjádřil jako o "malém turnaji", což na britských ostrovech vzbudilo silnou odezvu. "Podle mě je velká ostuda, že trenér Liverpoolu nemá dostatek respektu k takové soutěži," vymezil se bývalý hráč Chelsea, Realu Madrid nebo Newcastlu Geremi, bývalý reprezentant Kamerunu.

Právě Liverpool zasáhne absence reprezentantů nejvíce, na Salahovi a Maném tým v ofenzivě staví a oba dohromady byli u více než poloviny gólů svého týmu v letošní sezoně Premier League. Velké potíže bude mít i Watford, který má záchranářské starosti a bude mu chybět čtveřice hráčů včetně Ismaily Sarra.

Trenér Claudio Ranieri se také snažil o to, aby Sarr do Afriky neodcestoval. Hráč od listopadu nehraje kvůli zranění a do hry se měl vrátit až na konci ledna, přesto jej Senegal zapsal na soupisku pro turnaj a manažer sršňů jej odmítal pustit. Nakonec zasáhla až FIFA a dala za pravdu reprezentaci. "Nikdo by mě během mé kariéry nezastavil od toho, abych reprezentoval Kamerun," komentoval situaci okolo Sarra Geremi.

Nakonec se Ranierimu prozatím podařilo udržet alespoň nigerijského útočníka Emmanuela Dennise. Národní tým údajně doručil klubu žádost o jeho uvolnění příliš pozdě.

Tak bychom mohli pokračovat. Čtyři hráči budou ještě chybět Leicesteru, nejvíce absencí počítá Arsenal. Tomu schází hned pětice hráčů, Thomas Partey (Ghana), Mohamed Elneny (Egypt), Pierre-Emercik Aubameyang (Gabon), Nicolas Pepe (Pobřeží slonoviny) a Omar Rekik (Tunisko).

Nabitý fotbalový kalendář

Po dlouhých letech, kdy se hrál Afcon v zimním termínu, se jeho poslední díl v roce 2019 přesunul na červenec do podobného období, jako se koná například Euro. Tedy po konci klubové sezony v Evropě. V rámci mezinárodního fotbalového kalendáře to dávalo smysl.

Jenže pak přišlo dvojí odložení, nejdřív kvůli nepřipravenosti Kamerunu na pořádání akce a nepokojům v zemi, pak kvůli covidu. Letos se opět hraje v době, kdy v Evropě běží klubové soutěže.

Vedení Africké fotbalové konfederace návrat k termínu odůvodnilo klimatickými podmínkami, protože červenec vychází v Kamerunu na konec období dešťů. Aby toho nebylo málo, příště by se africký pohár měl konat zase v létě, a to v Pobřeží slonoviny, které leží prakticky ve stejném klimatickém pásu. Přitom tam v tomto období statisticky prší téměř dvakrát víc než v Kamerunu. Jenže v rámci mezinárodního kalendáře není mnoho možností, kam turnaj zařadit. Navíc v rámci FIFA stále probíhá diskuze o tom, že by se mistrovství světa mělo konat každé dva roky.

Asociace evropských klubů se současně obává o bezpečnost hráčů v průběhu turnaje vzhledem ke konfliktu v Kamerunu a také vzhledem k šíření koronaviru.

Trenéry v Premier League může utěšit fakt, že skupinová fáze skončí necelé dva týdny po úvodním utkání turnaje, ve čtvrtek 20. ledna se uzavře skupina F zápasem Mali s Mauretánií. Po ní by se část hráčů mohla připojit zpět ke klubům. Play off pak ale potrvá až do finálového utkání 6. února.