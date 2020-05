Aby fanoušci mohli na hráče křičet i z gauče. Kluby zaujala unikátní aplikace

I pokud se podaří vyřešit všechna úskalí spojená s návratem profesionálního fotbalu na trávníky v Anglii, jedna věc bude minimálně do konce sezony chybět určitě. Zápasy se budou muset obejít bez diváků, kteří tvoří atmosféru na stadionu. Kluby Premier League ale plánují, jak o povzbuzování fanoušků nepřijít úplně.

Vytvořit důstojnou kulisu fotbalovým hvězdám má pomoci německá technologická společnost Hack-Care, která vyvinula aplikaci MyApplause. Fanoušci by díky ní měli možnost vyjadřovat emoce během zápasů i na dálku a jejich reakce by zprostředkovaly reproduktory na stadionu.

Sednete si na pohovku, zapnete zápas svého oblíbeného týmu a v ruce držíte mobil. Pokud se děje na hřišti něco zajímavého, můžete hráčům zatleskat nebo jim třeba spílat za špatnou hru. To je plán vývojářů aplikace.

Ta zatím umožňuje čtyři druhy reakcí na dění na hřišti. Povzbuzování, tleskání, posměšky a pískot. Údajně aplikace zvládne nápor až milionu uživatelů v jeden moment.

Podle deníku The Sun aplikace myslí i na možné technické problémy, a to především s rychlostí reakce na to, co se skutečně odehrává na hřišti. Prodleva reakcí oproti reálnému dění na hřišti je podle vývojářské firmy údajně jen desetina vteřiny, tedy lidskými smysly téměř nepostřehnutelná.

Další funkce zvýrazňuje reakce domácích fanoušků. Ti by v zápasech měli být hlasitější než hosté díky softwarové úpravě. Cílem je dodat zvukům na stadionu co největší autenticitu. Fanoušci při přihlášení do aplikace mají vybrat svůj oblíbený klub.

Firma oslovila kluby Premier League a o propojení s aplikací podle deníku Sportsmail uvažují velkokluby jako Liverpool, Arsenal i Manchester City. Němečtí programátoři jsou navíc ochotni technologii klubům poskytnout zdarma, pokud dostanou příslib další spolupráce. Fanoušci pak zaplatí přibližně jednu libru (asi 31,20 Kč).

O přidání zvuků fotbalových fanoušků na stadionu uvažují i televizní stanice, které by rády do vysílání alespoň přidaly vlastní posbírané zvuky. Rozdíl ovšem je, že jejich řešení nereaguje přímo na dění na hřišti. Diváci u obrazovek by si pak v případě stanice Sky Sports mohli vybrat, zda se budou dívat s přidaným zvukem, nebo bez něj.

Podobným směrem jako Premier League mohou jít i kluby z Bundesligy. Ve dvou už aplikaci otestovali. V Anglii zatím není jasné, zda by aplikaci spustila liga plošně pro všechny zápasy. Autoři doufají, že pokud tato možnost selže, domluví se alespoň s jednotlivými kluby.