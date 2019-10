9:0. Leicester se neuvěřitelnou kanonádou postaral o rekord Premier League

Pražské metro na lince C mezi stanicemi Muzeum a Pražského povstání ode dneška do pondělí nepojede. Dopravní podnik tam mění dřevěné pražce za betonové, místo metra pojedou náhradní autobusy XC. Ve všech třech dnech je také pro tramvaje i auta uzavřen Čechův most. Dnes a v neděli bude přes den přerušen i provoz tramvají na Libeňském mostě.

Čechův most je kvůli opravám uzavřen od dnešních 0:30 do úterních zhruba 0:30. Tramvajové linky číslo 17 a 93 budou mezi Staroměstskou a Čechovým mostem jezdit přes zastávku Malostranská a v úseku Staroměstská - Právnická fakulta mohou cestující využít autobus číslo 207. Auta ve směru do Holešovic budou moci jet z Dvořákova nábřeží přes ulice Na Františku, Hradební a Revoluční a přes Štefánikův most. Na Klárov se pak dostanou z Dvořákova nábřeží ulicemi Na Rejdišti a 17. listopadu, náměstí Jana Palacha a přes Mánesův most.

Na Libeňském mostě nepojedou tramvaje v sobotu a neděli, a to vždy od 8:00 do 18:15. Důvodem je výměna veřejného osvětlení.