43 střel, osm gólů a totální ofenziva. Mohlo to skončit 12:4, smál se Solskjaer

Trenér fotbalistů Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer po nedělním vítězství 6:2 nad nováčkem Leedsem chválil výkon "Rudých ďáblů". Podle norského kouče mohl atraktivní zápas anglické ligy klidně skončit výsledkem 12:4.

Na stadionu Old Trafford, kde kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru nemohli být fanoušci, mužstva dohromady vyprodukovala 43 střel a prakticky celých 90 minut hrála ofenzivní fotbal.

"Jenom si představte, kdyby tu bylo 75 tisíc lidí. Nás výkon by se zapsal do historie jako jeden z nejlepších proti Leedsu. Museli jsme běhat tolik jako oni, což je výzva. Mohlo to skončit 12:4, takový to byl zápas," řekl Solskjaer v televizním rozhovoru.

United vyhráli první poločas 4:1. Záložník Scott McTominay se stal prvním hráčem, jenž se trefil dvakrát v úvodních třech minutách utkání Premier League. "Od začátku to bylo fantastické. Měli jsme plán, jak na ně. Když jsme získali míč, postupovali jsme dopředu a Scott vstřelil dva góly v prvních třech minutách," konstatoval Solskjaer.

Ocenil také specifickou hru Leedsu pod argentinským stratégem Marcelem Bielsou. "Užil jsem si to. Bylo to šílené, hektické. Bez ohledu na skóre mají určitý přístup nebo styl, ať už 5:0 vedou nebo prohrávají," uvedl sedmačtyřicetiletý kouč.

Manchesterský tým, který doma vyhrál teprve druhý ligový duel v ročníku, po 14. kole poskočil na třetí místo neúplné tabulky o pět bodů za vedoucí Liverpool, navíc United mají zápas k dobru. "Nejsme ani v polovině sezony. Na pozici v ligové tabulce se nedíváme, snažíme se zlepšovat tým. Jsme pořád silnější. Naši fanoušci tohle potřebovali," prohlásil Solskjaer.

Leedsu patří 14. příčka, ale s 30 inkasovanými góly má nejhorší obranu soutěže. "Nevzdáme se našeho způsobu hry," upozornil Bielsa. "V prvním poločase jsme měli podobné šance jako United, ale nedokázali jsme skórovat. Naše útoky vznikaly z kombinační hry. Domácí útoky vznikaly z našich ztrát v ofenzivních pozicích a přechodech z obrany do útoku. Naše návraty byly pomalejší než jejich přechody," vysvětlil pětašedesátiletý trenér.