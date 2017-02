26 gólů a dvě trofeje. Ibrahimovic září i v United, smlouvu má ale jen do konce szeony

před 47 minutami

Zlatan Ibrahimovic sbírá jednu trofej za druhou i v Anglii. S United má ale smlouvu jen do konce sezony.

Londýn - Trenér fotbalistů Manchesteru United José Mourinho po nedělním vítězném finále Ligového poháru se Southamptonem (3:2) velebil autora dvou gólů Zlatana Ibrahimovice. Portugalský kouč věří, že pětatřicetiletý kanonýr zůstane u "Rudých ďáblů" i v příští sezoně.

Ibrahimovic v létě přišel do United jako volný hráč z Paris St. Germain a v Anglii se nečekaně rychle prosadil. Bývalý kapitán švédské reprezentace zatím nastřílel 26 soutěžních branek a po srpnovém anglickém Superpoháru zvedl nad hlavu druhou trofej. Zatím se však nerozhodl, zda bude hráčem United i v následujícím ročníku.

"Ibrahimovic byl vynikající. Byl rozdílovým hráčem a vyhrál nám pohár. Všichni chceme, aby s námi zůstal ještě jeden rok, a věříme, že tomu tak bude," řekl na tiskové konferenci Mourinho. "Nikdy jsem neprosil, ale pokud bude třeba, tak fanoušci určitě budou. Klidně zůstanou celou noc před dveřmi jeho domu," doplnil.

Mourinho znovu ocenil Ibrahimovicovo rozhodnutí prodloužit si kariéru v Premier League. "Už jsem ho dřív trénoval a znal jeho potenciál. Jen hlupák by přišel do Anglie v 35 letech a s tak úspěšnou kariérou jako Zlatan, kdyby necítil, že na to má. Takže všechno je pouze jeho zásluha," upozornil čtyřiapadesátiletý trenér.

Ibrahimovic přiznal, že ve svém věku na sobě musí pracovat ještě intenzivněji než dřív. "V Anglii se mi líbí a vím, že jsem se rozhodl správně. Přišel jsem vyhrávat a všechno jsem předpověděl. Cítím se být ve formě, ale k tomu vede jen opravdu tvrdý trénink. Musím trpět, abych splnil své předsezonní cíle a sny," prohlásil bývalý útočník Malmö, Ajaxu Amsterodam, Juventusu Turín, Interu Milán nebo Barcelony.

