Inter Milán zdolal Fiorentinu a dostal se do čela italské ligy

Český gólman Matouš Trmal ani při druhém startu v portugalské lize neinkasoval, pět dní po debutu vychytal i všechny střelce Benficy a Vitória Guimaraes uhrála na hřišti lisabonského velkoklubu bezbrankovou remízu. Po 17. kole Vitória udržela neporazitelnost na hřištích soupeřů v této sezoně a připravila slavný celek o třetí místo v tabulce. Sama na něj ztrácí na šestém místě stále čtyři body.

Trmalův tým odolal střelecké převaze favorizovaného soupeře (23:6) a dvaadvacetiletý brankář zneškodnil všech pět pokusů, které mířily mezi tři tyče. V neděli vychytal reprezentant do 21 let, který do Guimaraese přestoupil vloni v srpnu ze Slovácka, vítězství 1:0 proti Marítimu.

Právě na hřišti Benficy Trmal odchytal jediný předchozí soutěžní duel za Guimaraes. V prosincovém čtvrtfinále Ligového poháru Vitória po výsledku 1:1 vypadla na penalty.

Portugalská fotbalová liga - 17. kolo:

Rio Ave - Nacional Funchal 0:0, Benfica Lisabon - Guimaraes 0:0, Marítimo - Sporting Lisabon 0:2,

22:00 Boavista Porto - Gil Vicente, Pacos Ferreira - Tondela.

Tabulka: