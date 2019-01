před 13 minutami

Gólman Arsenalu Petr Čech oznámil, že po této sezoně Premier League ukončí po 20 letech profesionální fotbalovou kariéru. Čtyřikrát během ní vyhrál s Chelsea Premier League, ve sbírce má tituly z Ligy mistrů, Evropské ligy i ME do 21 let. Prohlédněte si deset klíčových momentů kariéry fenomenálního brankáře.