Liverpool doufá v zázrak. Jsme úplně vyčerpaní, hlásí před posledním kolem ligy

Až v posledním kole fotbalové Premier League se rozhodne o anglickém mistrovi i o třetím sestupujícím týmu. Liverpool v boji o první místo musí doufat v zaváhání Manchesteru City. V závěru sezony jsou ovšem hráči usilující hned o čtyři trofeje naprosto vyčerpaní, zní z týmu.

Reds už mají v letošní sezoně v kapse Carabao Cup a FA Cup, dva domácí poháry. O zvučnější trofeje se ještě budou muset poprat. Nejdříve dnes na dálku s Manchesterem City o tu pro vítěze Premier League, za týden pak ve finále s Realem Madrid o pohár pro vítěze Ligy mistrů.

Už nyní fanoušci prožívají další nezapomenutelnou sezonu. Týmu Jürgena Kloppa navenek nedochází dech a stále udivuje na hřišti svou neúprosně fyzicky náročnou hrou. Jenže boj na čtyřech frontách a nahuštěný program na hráče dopadají.

Mimo je také důležitý středový záložník Fabinho kvůli svalovému zranění. "Myslím, že můžu mluvit obecně za tým. Jsme hrozně unavení," řekl pro španělský deník Diario AS.

Podle něj je to kvůli náročnému programu. "Hrajeme o víkendech i v týdnu už měsíc v kuse. Zápas za zápasem, přitom jde vždycky o důležité utkání. To se na vás fyzicky i psychicky podepisuje," dodal osmadvacetiletý hráč.

Reds tak na konci sezony opět stíhají zranění. Nejistý je start v posledním kole ligy jak u Fabinha, tak u klíčového stopera Virgila van Dijka a útočníka Mohameda Salaha. Liverpool přitom čeká dobývání branky Wolverhamptonu.

"Ale pořád chceme vyhrát všechny čtyři trofeje. Makali jsme tvrdě, abychom o ně mohli hrát do poslední chvíle," připomněl Fabinho.

Manchester City má ovšem vše ve svých rukou. Pokud tým Pepa Guardioly doma zvládne porazit Aston Villu vedenou bývalým hráčem Liverpoolu Stevenem Gerrardem, je titul jeho. Citizens musí mrzet, že ještě v lednu měli po výhře nad Chelsea náskok na Reds 14 bodů. Ten se ovšem na jaře rozplynul. Oba týmy měly stejně bodů až do klopýtnutí Liverpoolu s Tottenhamem. Následně zaváhal i City, když na West Hamu remizoval 2:2.

Proti Aston Ville ovšem Guardiola umí. Neztratil s ní body už sedmkrát v řadě, a tak Liverpool musí doufat spíš v zázrak. Na ten se upíná i Jürgen Klopp. "Je to možné. Není to pravděpodobné, ale je to možné. To je dost," řekl médiím před posledním kolem.

Tak trochu ve stínu velké bitvy dvou gigantů bude probíhat souboj o záchranu. Burnley bude na dálku bojovat s Leedsem. Ten míří do Brentfordu, zatímco Clarets doma hostí Newcastle. Jistými sestupujícími už jsou Watford a Norwich. Poslední kolo Premier League má výkop v 17:00 a na Aktuálně.cz můžete ze všech utkání sledovat online reportáž.