Záhadné zmizení. Fotbalista Havířova je už téměř týden nezvěstný, klub prosí o pomoc

"Dnešní zápas stranou… Od středy se nám neozval náš spoluhráč, ale především skvělý kamarád a člověk - Tomáš Timp. Odešel z domova bez svých osobních věcí a od té doby o něm nemáme žádné zprávy. Pokud by si někdo něčeho všiml, viděl ho nebo měl jakékoli informace, prosíme, obraťte se na příslušné orgány," stojí v prohlášení, které havířovský klub vydal před víkendovým duelem proti Sokolu Dobrá.
Popis v databázi Policie ČR uvádí jeho výšku na 170 až 180 cm, hubenou postavu, ryšavou barvu vlasů a vousů a modré oči. Informace o jeho pobytu je možné sdělit klasicky prostřednictvím linky 158, případně obvodnímu oddělení policie Havířov 1, tel. 974 744 651 či na nejbližší policejní služebně.