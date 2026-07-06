Záhadná šavlovačka Neymara a Nylanda. Brazilec si vyskakoval, jenže smál se Nor

Nečekaným hrdinou fotbalistů Norska v osmifinále mistrovství světa se vedle Erlinga Haalanda stal brankář Örjan Nyland. Zatímco prvně jmenovaný kanonýr při překvapivém vítězství 2:1 vstřelil oba góly, Nyland se na historickém postupu do čtvrtfinále podílel řadou zákroků včetně chycené penalty v úvodu.
Nebýt přitom zásahu Mezinárodní fotbalové federace (FIFA), na šampionátu by pravděpodobně byl jedničkou Nikita Haikin. Místo toho Nyland prožil největší zápas v kariéře. Paradoxní na celé situaci je fakt, že po konci v Seville nemá zaměstnavatele.
Nyland nasměroval Nory k jejich doposud největšímu úspěchu už ve 14. minutě, kdy vychytal pokutový kop Bruna Guimaraese. Pak zmařil šance Viníciuse Júniora a Emericka, za stavu 1:0 pro Seveřany zabránil nevídanému vlastnímu gólu Kristoffera Ajera, který se ještě před vápnem vrhl po míči, ale nechtěně obloučkem málem překonal Nylanda. Ten však vyškrábl balon na tyč.
Inkasoval pouze v 10. minutě závěrečného nastavení, z penalty ho překonal Neymar, ale už jen výsledek upravil.
Moment na samotném konci utkání pak zaujal nejen změnou skóre. Legendární Brazilec před penaltou ve snaze rozhodit norského brankáře začal na soupeře pokřikovat, ten mu nebojácně odpovídal.
Obsah slovní přestřelky se pak okamžitě stal předmětempátrání fanoušků i médií. A výsledek? Vítěz Ligy mistrů se měl gólmana několikrát zeptat, kam to chce. „To je jedno. Chytím ti to,“ reagoval sebevědomě Nyland.
Když pak Neymar penaltu proměnil, běžel se Nylandovi ukázat zblízka, kdože mu dal gól. „Mně ne. Mně ne!“
Jenže Nor na provokaci reagoval s úsměvem. Moc dobře věděl, že Brazilci už jen těžko stihnou vyrovnat.
Všechno přitom mohlo být jinak. Gólman Bodö/Glimt Haikin, který na jaře došel s týmem až do osmifinále Ligy mistrů, získal letos norské občanství. Pravděpodobně by se tak stal reprezentační jedničkou, jelikož Nyland v Seville plnil pouze roli náhradníka.
V květnu však FIFA zamítla žádost izraelského rodáka, aby místo Ruska, za nějž chytal v mládežnických reprezentacích, nastupoval za Norsko. Důvodem je pravidlo týkající se trvalého pobytu. Tím se Nylandovi otevřela cesta, aby na šampionátu působil jako jednička.
„Je skvělé být na mistrovství světa, v mém nejdůležitější utkání v životě. Musím poděkovat všem, kteří mi stáli po boku - mé ženě Tine, která mi pomohla, když jsem to nejvíc potřeboval, a mým třem fantastickým dětem, které tu pro mě byly v dobrých i špatných časech, a zbytku rodiny," řekl Nyland v rozhovoru s novináři.
Po vypršení smlouvy v Seville se v 35 letech ocitl bez klubového angažmá a na nové zatím čeká. V kariéře však hodlá pokračovat. "Žádná nabídka nepřišla, ještě jsem se na telefon nedíval. Teď jdu na dopingovou kontrolu, takže nejdřív mě čeká nuda. Pak si vychutnám tuhle chvíli. Byl to nejdůležitější zápas mé kariéry," uvedl bývalý hráč Aston Villy, Norwiche nebo Lipska.
Svým výkonem přispěl k udržení unikátní bilance: Norsko nepodlehlo s pěti triumfy historicky nejúspěšnější zemi světových šampionátů ani popáté. Na MS ji zdolalo i podruhé a opět 2:1 po výhře v roce 1998. Seveřané zaznamenali svůj největší úspěch v dějinách, jejich maximem na šampionátu bylo dosud osmifinále. O postup mezi nejlepší čtyři týmy se v sobotu utkají s Anglií.
Na letošním MS zvládli už druhý zápas ve vyřazovací fázi, v prvním kole porazili Pobřeží slonoviny rovněž 2:1. Cesta do čtvrtfinále překvapila i trenéra Staleho Solbakkena.
"Nikdy jsem nepřemýšlel nad tím, že bychom došli až sem. Zabýval jsem se jen tím, co bylo potřeba k postupu ze skupiny. Pak se samozřejmě zaměříte na další zápas a najednou jdete na Brazílii. Řekl jsem hráčům, že proti ní to není padesát na padesát, ale že pokud předvedeme maximum, pak poloviční šanci máme," uvedl osmapadesátiletý kouč, který jako hráč nechyběl na šampionátu v roce 1998.
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