Záhada jménem Souček mate Anglii. Skvostné, jásal komentátor. Verdikt BBC překvapil

Tomáš Souček na sebe v Anglii po návratu na trávník okamžitě upozorňuje. Český fotbalista po nešťastné víkendové premiéře v Championship, kdy zavinil kontroverzní penaltu a byl vystřídán o poločase, tentokrát podle očekávání nehrál v základu. Do hry se dostal až v závěru, přesto dvěma góly završil demolici domácího Lincolnu oslabeného hned o dva vyloučené hráče.
Pohodovější zápas West Ham United v náročné druhé nejvyšší anglické soutěži nejspíš hned tak nezažije. Na ProAmpac Stadium v Lincolnu se totiž ve středu večer děly neobvyklé věci.
Domácí šli do oslabení už ve 3. minutě, kdy Tom Hamer surovým skluzem fauloval Joela Veltmana.
O dvacet minut později bylo ještě hůř. Conor McGrandles nedovoleně zastavil Jarroda Bowena, který unikal sám na domácí branku, a sudí neváhal. Znovu tasil červenou a bylo rozhodnuto.
Favorizovaní Kladiváři se proti devíti statečným sice poměrně dlouho trápili, těsně před poločasem je ale vysvobodil přesně hlavičkující stoper Konstantinos Mavropanos.
Po přestávce přidali dva rychlé góly Edvin Austbø a Bowen, na něž navázal přesnou hlavičkou Pablo.
To už byl na hřišti Souček, který v 66. minutě nahradil mladého Arneho Engelse. Služebně nejstarší hráč kádru Hammers, který v úterý podepsal novou smlouvu do roku 2028, pak ukázal, jak nebezpečný a přesný dokáže být v pokutovém území soupeře.
V 79. minutě si uprostřed pokutového území jedním dotykem zpracoval Bowenovu přihrávku a druhým rychle poslal míč obloučkem do sítě - 0:5.
„Tomáš Souček! Tady dal vítězný gól v Ligovém poháru před třemi roky. A teď prožívá déjà vu. Zase udeřil a byl to brilantní finiš. Opravdu skvostný,“ jásal v přenosu Sky Sports komentátor Andy Hinchcliffe.
O deset minut později se jednatřicetiletý Čech prosadil znovu. Pohotově byl u míče, který brankář jen vyrazil, jedním dotykem si jej posunul do strany a skóroval do odkryté branky.
„Souček si krásně srovnal nohy. West Ham nemá žádné slitování,“ referoval komentátor po šesté brance do sítě domácích.
Bývalý kapitán české reprezentace udělal po obou brankách svou typickou „helikoptéru“ a potvrdil, že se této oslavy nevzdává ani v Championship.
Přestože dal obě branky v závěru proti nejen oslabenému, ale i výrazně unavenému soupeři, v Anglii se opět řeší jeho pověstný čich na góly.
„Dva góly z lavičky jsou připomínkou toho, jak užitečný dokáže být v útočných pozicích. U první branky ukázal skvělé zpracování a elegantní oblouček. Druhá byla dalším důkazem jeho instinktu,“ chválil Součka populární fanouškovský server Claret And Hugh.
Znovu, jako už tolikrát předtím, se podivil nad záhadným rozporem, který je v Součkových výkonech často až do očí bijící a který mate i fanoušky West Hamu.
„Na Součkovi je něco pozoruhodného. Když ho postavíte do středu hřiště, může mít problémy s prvním dotykem i technikou přihrávky. Jakmile se ale dostane do pokutového území, rázem se z něj stává mimořádně dokonalý zakončovatel,“ uvedl autor.
I když nehrál ani celou půlhodinu a zářili i mnozí jeho spoluhráči, byl Souček v oblíbených bodováních vždy mezi nejlepšími. Hammers News mu udělily známku 9 z 10 a psaly: „Dvakrát skóroval v naprosto excelentním minivystoupení.“
Překvapením skončilo hlasování čtenářů britské BBC, kteří během zápasu vybírali Muže utkání. I přes krátké působení zvolili právě Součka. Čech se vyšplhal až na průměrné hodnocení 8,05 a nechal těsně za sebou i kapitána Bowena.
„V pokutovém území prokázal skvělou práci s míčem a vstřelil svůj první gól od dubnového vítězství West Hamu nad Evertonem v Premier League,“ psala BBC v reportáži.
Po deseti kolech patří West Hamu v Championship třetí místo s 19 body.
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