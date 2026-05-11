Žádné kukly, žádné pyro. Tvrdík prozradil, k jakým opatřením sáhne klub po ostudě

Podle předsedy představenstva klubu Jaroslava Tvrdíka sáhne fotbalová Slavia po skandálních událostech v sobotním ligovém derby se Spartou k přísným opatřením.
„Bude to pro nás drastické, bude nás to bolet, bude nás to stát desítky milionů. Ale jestli to nejde dialogem a porozuměním, tak to musí jít represí,“ uvedl šéf Slavie v pořadu Tiki-taka televizní stanice Oneplay.
„V tuto chvíli chci říct veřejný závazek, že u nás už si nikdo kuklu nenavleče a pyro nerozsvítí," prohlásil Tvrdík.
„Pravidelně řešíme systémová řešení. To je zákon o soukromých bezpečnostních službách, možnost registru výtržníků a používání face recognition systémů (na rozpoznávání obličejů). Mě hrozně bolí, když máme tenhle systém nainstalovaný za 16 milionů korun, mohli bychom ho pustit a hned vědět, kdo to udělal. Bohužel žijeme v Evropské unii, která právo na ochranu osobních údajů nadřazuje bezpečnosti návštěvníků stadionu. Politici nám opakovaně slibovali řešení, ale nedaří se nám prosadit zákonnou úpravu,“ uvedl předseda představenstva Slavie.
„Kamerové systémy na rozeznávání obličejů máme, Sparta také, akorát je nemůžeme spustit. Přišel Úřad pro ochranu osobních údajů, Sparta dostala pokutu a my zákaz je používat,“ prozradil Tvrdík.
„Tento týden jsem požádal o schůzku předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Majitel Slavie (Pavel Tykač) mi dnes ráno řekl, že máme ty systémy pustit. Ať nám dávají pokuty, že je budeme platit. Dokud to soudy nezakážou, tak to budeme používat k identifikaci násilníků a výtržníků. Asi je potřeba situaci vyhrotit a rozhodnout o tom, jestli je tu zájem o ochranu zdraví, nebo ochranu dat,“ apeloval bývalý ministr obrany.
Podle společného odhadu Slavie a policie vniklo na hřiště zhruba 1200 lidí z tribuny Sever, která má kapacitu kolem čtyř tisíc míst. Klub už udělil doživotní zákaz vstupu na stadion muži, který napadl brankáře soupeře Jakuba Surovčíka.
„Zatím byla praxe taková, že byla presumpce neviny a museli jsme to dokázat. My to otočíme, uděláme presumpci viny. Máme ostré záběry a vidíme, kdo zůstal na tribuně Sever. Ti, co zůstali sedět, jsou podle mě fanoušci Slavie, ostatní jsou výtržníci. Kdo se neprokáže, že zůstal na tribuně, ten se tam už nedostane,“ upozornil Tvrdík.
Šlágr druhého kola nadstavbové části zůstal v Edenu v sobotu nedohrán poté, co v sedmé z deseti nastavených minut vtrhlo na trávník několik stovek slávistických fanoušků. Někteří chuligáni se střetli se sparťanskými hráči, další házeli světlice do sektoru hostujících příznivců.
Slavia čeká na úterní verdikt disciplinární komise, hrozí jí kontumace zápasu, uzavření stadionu a vysoká pokuta. Sám vršovický klub uzavřel severní tribunu, kde sídlí "kotel", a snaží se identifikovat viníky.
