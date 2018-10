Zachránili je z jeskyně. Teď si thajští Divočáci zahráli proti slavnému River Plate

před 13 minutami

Chlapci, kteří přežili drama v zatopené jeskyni, se zúčastnili i slavnostního zahájení olympijských her mládeže

Buenos Aires - Dvanáct thajských chlapců a jejich trenér, kteří byli v červenci zachráněni ze zatopené jeskyně, si zahráli fotbal na slavném stadionu Monumental argentinského velkoklubu River Plate. V Buenos Aires se také zúčastnili slavnostního zahájení olympijských her mládeže.

Thajský tým "Divočáci", který tvoří chlapci ve věku 11 až 16 let, si na Monumentalu zahrál proti místnímu týmu do 13 let. Zápas, do něhož mladí Thajci nastoupili v dresech River Plate, skončil remízou 3:3.

"Je to úžasný moment, protože kluci si prošli opravdu těžkými okamžiky. Jsme moc rádi, že jsme jim mohli nabídnout sehrání zápasu. Věnovali jsme jim kompletní vybavení, dnes byli i oni hráči River Plate," uvedl prezident slavného argentinského klubu Rodolfo D'Onofrio.

Mladí fotbalisté a jejich pětadvacetiletý trenér uvízli v červnu v jeskynním komplexu v Thajsku, kde je v podzemí uvěznila stoupající voda. Po dvou týdnech byli během třídenní záchranné akce vyproštěni a získali si pozornost celého světa. Například francouzský fotbalista Paul Pogba jim věnoval vítězství nad Belgií v semifinále mistrovství světa a šéf FIFA Gianni Infantino je pozval na vyhlášení nejlepších fotbalistů světa do Londýna.