Zachránce Sparty tepe spoluhráče: Chybí vůle, tohle je prostě málo

Pouze jemu můžou fotbalisté Sparty děkovat, že v odvetě osmifinále Konferenční ligy bude ještě o co hrát. Brankář Jakub Surovčík chytil několik tutovek hráčů Alkmaaru a postaral se o to, že se Letenští po prohře 1:2 v Nizozemsku budou příští čtvrtek na domácím stadionu pokoušet o smazání pouze jednogólového manka.
Surovčík mohl být spokojený se sebou, jelikož Pražany v řadě případů podržel.
Mrzelo ho ale, co Pražané v Alkmaaru celkově předvedli. „Samozřejmě výkon není dostatečný na Spartu, to si nebudeme nic nalhávat,“ přiznal třiadvacetiletý gólman.
„Každý musíme začít u sebe. Už je to několikátý velký zápas, kdy je to málo," prohlásil třiadvacetiletý Slovák.
Sparta vyhrála jediný z posledních pěti soutěžních duelů. Minulý týden vypadla ve čtvrtfinále domácího poháru, o víkendu nezvládla ani ligové derby.
„Slávisti nejsou lepší fotbalisti, ale totálně nás roznesli svým přístupem,“ upozornil Surovčík.
„Chybí nám trochu vůle se porvat. Fotbalisty máme, ale někdy je to prostě málo,“ tepal spoluhráče.
Jeho kritika ale nemířila na všechny parťáky. „Vidím kluky v obraně, hrají každý zápas svoje a ve finále dobře. Je mi jich potom líto, když se to na ně celý zápas valí. To už je kolikátý zápas,“ nechápal Surovčík.
„Šéva (Ševinský) s Rynym (Rynešem) to pak odnesli, doufám, že budou v pohodě. Dávají do toho maximum v každé chvíli," doplnil sparťanský muž s rukavicemi.
Záložník Matěj Ryneš vystřídal už ve 32. minutě. Stoper Adam Ševínský odehrál celý zápas, odnesl si však zranění. "Šéva je pro mě frajer, s čím dohrál. Kdyby takový přístup měli všichni, jsme jinde," zopakoval Surovčík.
Slova chvály pro klíčového muže duelu v Alkmaaru měl i kouč letenského souboru Brian Priske.
„To, že jsme inkasovali jen dvakrát, je Surova zásluha. Vedl si dnes znovu velmi dobře," uznal Priske.
Jinak nebyl s představením v Nizozemsku spokojen ani on. „Nelíbilo se mi našich 90 minut. Musíme si vést lépe a držet víc míč. Je to už dlouho, co jsme soupeři dovolili tolik šancí. Není to jen o defenzivě, ale i ofenzivě, neudržíme balon," zlobil se osmačtyřicetiletý trenér.
Díky Surovčíkovi je výsledek pro Spartu víc než milosrdný a může myslet na postup. "Máme furt o co hrát v odvetě,“ liboval si letenský hrdina čtvrtečního večera.
"Náš gólman udržel dvojzápas naživu. Víme, že evropské zápasy na Letné dovedou být magické. Musíme využít dnešního výsledku, byť není dobrý. Musíme sešlápnout plyn a jít do toho naplno, jelikož nemáme co ztratit," apeloval Priske.
