"Zabij se v autě, zemři na rakovinu." To mi píší děti, nechápe Grealishova přítelkyně

Více než 200 výhrůžek smrtí za den dostávala prostřednictvím sociálních sítí Sasha Attwoodová, přítelkyně záložníka anglické reprezentace Jacka Grealishe. "Mistrovství Evropy bylo šíleným obdobím, cítila jsem se hodně úzkostlivě... nebylo to vůbec hezké," povzdechla si pětadvacetiletá modelka.

Partnerka pětadvacetiletého fotbalisty dostávala nechutné vzkazy prostřednictvím platforem TikTok a Instagram.

"Doufám, že dostaneš rakovinu a zemřeš."

"Až pojedeš příště autem, budeš mít nehodu a zabiješ se."

"Doufám, že ti zemře celá rodina."

To jsou tři klasické z tisíců zpráv, které se objevovaly na jejím účtu během fotbalového šampionátu. Nenávist na sociálních sítích ještě zesílila bezprostředně po mistrovství, jelikož Anglie na vytoužené zlato nedosáhla a ve finále prohrála s Itálií na penalty.

"Dostávala jsem 200 výhrůžek smrtí denně. Nepřeháním, když to říkám. A dostávám je pořád, každý den. Pořád," povzdechla si Attwoodová, která sociální sítě využívá pro svou práci.

Zároveň ale TikTok a Instagram označuje za toxické a svým vyjádřením na YouTube by se ráda zapojila do debaty o odpovědnosti sociálních platforem. "Ta vlna agrese se evidentně rozpoutala kvůli Euru, ale nikdy jsem si nemyslela, že ani za milion let to bude tak špatné. Vrtá mi hlavou, jak hnusní mohou být lidé bez jakéhokoliv důvodu. Vždy jsem byla docela silný člověk, vždy jsem byla velmi dobrá v blokování nepříjemných názorů. Ale tohle je na úplně jiné úrovni."

Nejhorší je podle Attwoodové fakt, že celá řada nenávistných vzkazů pochází od dětí, kterým je stěží třináct, čtrnáct let. "Byla jsem se podívat na jejich účty. Je děsivé, že jde především o mladé dívky. Já bych ve svém věku nic takového neposlala," dodala.

Zpověď pětadvacetileté Attwoodové přichází poté, co si na agresi uživatelů sociálních sítí stěžovali Grealishovi spoluhráči z reprezentace Marcus Rashford, Jadon Sancho a Bukayo Saka. Právě tři fotbalisté tmavé pleti neproměnili svoje pokusy v rozstřelu finále ME.

V té době britská ministryně vnitra Priti Patelová oznámila, že provozovatelé sociálních sítí "už nemohou ignorovat část otřesného, ​​odporného, ​​rasistického, násilného a nenávistného obsahu, který se objevuje na jejich platformách".