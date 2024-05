Za nájem téměř dvě miliardy, sto milionů na dřevo. Sparta dala nabídku za Strahov

Pražská Sparta nabízí Fotbalové asociaci ČR za to, že bude moci na Strahově postavit místo chátrajícího stadionu Evžena Rošického novou arénu třicetiletý nájem ve výši 1,7 miliardy korun. Na sociální síti X to uvedl generální ředitel letenského klubu Tomáš Křivda.

Částku 95 milionů korun by úřadující ligový mistr vyplatil ihned po podpisu smlouvy. Spartu jako vítěze soutěže o využití pozemků na Strahově bude dnes schvalovat valná hromada FAČR v Olomouci.

Letenský klub chce na místě stadionu Evžena Rošického na vlastní náklady vybudovat arénu s kapacitou 35 tisíc míst, kde by vedle Sparty hrála zápasy i česká reprezentace. Pražský klub jako jediný podal v mezinárodní soutěži o využití Strahova nabídku, která splňovala veškerá kritéria. Sparta by 30 let platila nájem vlastníkovi pozemků, jímž je FAČR. Ročně by to bylo zhruba 32 milionů korun.

"Fotbalové asociaci nabízíme stavební plat přibližně 1,7 miliardy korun po zohlednění očekávané inflace. Tato částka bude vyplácena průběžně po dobu 30 let, přičemž první část ve výši 95 milionů bude uhrazena ihned po podpisu smlouvy a umožní tak FAČR splatit úvěr, jenž byl použit při nákupu areálu," uvedl Křivda.

"Věřím, že delegáti valné hromady naši nabídku přijmou a budeme moci dokázat, že i v ČR můžeme vybudovat moderní stadion s kapacitou 35 tisíc diváků. Navíc financovaný ze soukromých zdrojů," doplnil generální ředitel Sparty.

FAČR vypsala soutěž v návaznosti na rozhodnutí valné hromady z minulého roku, která se shodla na sportovním využití strahovského areálu. Stadion Evžena Rošického je v havarijním stavu a od loňska už není využíván ani pro tréninky reprezentačních výběrů. Náklady v řádu jednotek milionů korun ročně na jeho údržbu hradí asociace coby vlastník.

FAČR vyhlásila mezinárodní soutěž v únoru, uzávěrka přihlášek byla v dubnu a zájem jako jediná projevila Sparta. Úřadující český mistr bude muset v budoucnu opustit Letnou, neboť tamní stadion s kapacitou necelých 20 tisíc diváků pomalu přestává stačit současným požadavkům.

Výstavba nové arény na místě stadionu Evžena Rošického by podle dřívějších odhadů stála přes čtyři miliardy korun. Po 30 letech, kdy by Letenští platili roční nájem, by jim jako majiteli stadionu připadl i pozemek. Nová aréna by měla být hotova do roku 2035.

Nešlo by o takzvaný národní stadion, protože by nebyl financován ze státních zdrojů. Součástí smlouvy s FAČR by byla povinnost poskytnout arénu nejméně ke třech zápasům reprezentace za rok.