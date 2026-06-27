Za nadávání fotbalistům do vězení? Je nutné změnit zákony, šokuje turecký boss

Zatímco u fotbalistů Jordánska nebo Haiti se s rychlým vyřazením ve skupinové fázi MS počítalo, v jiných případech je to menší či větší překvapení. A dotyčné týmy se s tím vyrovnávají různě. Ještě dusnější atmosféra než v Česku panuje v Turecku.
Mnozí před turnajem očekávali, že si Turci v závěru skupiny D rozdají s domácími Spojenými státy souboj o první místo.
Ve skutečnosti už o nic nešlo. Turci měli jisté poslední místo, Američané první.
Země půlměsíce nakonec proti soupeři, který šetřil řadu opor, zvítězila 3:2. Rozloučila se hrdě, ale pachuť z předchozích vystoupení zůstala.
Pro připomenutí: Austrálii Turci podlehli 0:2, Paraguayi 0:1. Sice dlouho drželi míč a vyslali celkem 62 střel, ale nebyli tak nebezpeční, jak by se mohlo zdát.
„Vypadli devátý den turnaje - to je největší promrhání peněz za letenky v historii,“ rýpnul si online deník The Athletic.
„V kádru měli Ardu Gülera, Kenana Yildize, Hakana Calhanoglua a další hráče se slušným talentem. Neexistuje omluva, že hráli tak špatně,“ dodal.
Ostrá kritika se valila i z Turecka.
A šéf tamního fotbalu Ibrahim Haciosmanoglu to neunesl. „Je jasné, že lidé budou komentovat, psát, ale neměly by se překročit hranice morálky. Věřím, že v této souvislosti je naléhavě nutné provést právní úpravu,“ zaskočil.
Obrátil se tak na tureckého ministra spravedlnosti Akina Gürleka, s nímž spolupracoval v době jeho působení na istanbulském státním zastupitelství.
Tím však popudil ještě víc.
Výroku využil například opoziční politik Turhan Cömez. „Podle mě to nestačí. Jděte na kritiky se slzným plynem, vláčejte je po zemi!“ psal na sociální síti.
Sarkasticky reagovala také novinářka Nevsin Mengüová: „Prostě z Turecka udělejme jedno velké vězení.“
Když se pak novinářka Bahar Feyzanová fotbalového bosse zeptala, zda by neměl složit funkci, jednoznačně to odmítl.
„Proč bych měl odstoupit? Pořád nás čeká hodně práce. A už jsem se omluvil padesátkrát,“ komentoval nevydařené mistrovství.
Vyjádřil se i k návrhu řešit kritiku fotbalistů legislativně. „Nadávat našim klukům do zkur***ynů, co to má jako znamenat? Prodali snad nějaký zápas? Moje reakce mířila na tohle. Jinak lidé samozřejmě kritizovat budou.“
To nejhvězdnější turecký fotbalista současnosti Arda Güler, který v pouhých 21 letech nastupuje v záloze Realu Madrid, se rozhodl proti naštvaným davům nebojovat.
„Kritici mají ve všem pravdu,“ prohlásil po závěrečné výhře nad USA. „Nehrál jsem dobře. Nikdo z nás nehrál v prvních dvou zápasech dobře. Nemůžeme si vymýšlet žádné dramatické výmluvy. Hráli jsme špatně a vypadli jsme.“
„Opravdu není co dodat. Je nám to moc líto, stydíme se. Omlouváme se všem lidem u nás doma. V dalších turnajích předvedeme to nejlepší, abychom to napravili, mě nevyjímaje. Hrajeme za velké kluby, tohle se nemělo stát,“ připojil Güler.
KVÍZ: Poznáte slavné české komedie podle tří indicií?
Máte rádi hádanky? Pak by pro vás tento filmový kvíz mohl být tím pravým. Dokážete ze tří údajů o známých českých komediích poznat, který snímek se za nimi skrývá? Přečtěte si tři indicie a vyzkoušejte si, zda vám jméno hlavní postavy, herce, známá hláška či ústřední motiv pomohou odhalit, o jakém filmu je řeč.
Belgičané gólostrojem odvrátili blamáž, trefil se i Lukaku. Egypt spasil VAR
Fotbalisté Belgie zdolali Nový Zéland 5:1 a na MS ovládli skupinu G. Dva góly vítězů dal Trossard, po jednom přidali De Bruyne, Lukaku a Saelemaekers. Egypt na MS poprvé postoupil do vyřazovací fáze, v níž se utká s Austrálií. Ve skupině G po remíze 1:1 s Íránem skončil druhý. Gól Íránu v nastaveném čase neplatil kvůli ofsajdu.
V prvním kole draftu uspěl český útočník. Jedničkou se počtvrté za sebou stal Kanaďan
Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu NHL se stal podle očekávání útočník Adam Novotný. Osmnáctiletého hokejistu si z 24. místa vybrali Vancouver Canucks.