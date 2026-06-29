Vinícius vystoupil z Neymarova stínu. Teď vede Brazílii proti Japonsku

Léta zářil hlavně v Realu Madrid. Až na tomto mistrovství světa se ale Vinícius Júnior stal skutečným tahounem Brazílie.
V Realu Madrid patří už několik sezon mezi nejlepší fotbalisty planety. V brazilské reprezentaci však dlouho poslouchal, že svůj klubový lesk nedokáže přenést na největší mezinárodní scénu.
Na letošním mistrovství světa se to změnilo. Vinícius Júnior konečně převzal roli, kterou mu fanoušci předurčovali už od jeho debutu, a před dnešním večerním duelem s Japonskem je největší brazilskou zbraní.
Čtyři góly ve třech zápasech základní skupiny, ocenění pro nejlepšího hráče všech tří utkání i sebevědomí, které z něj vyzařuje při každém doteku s míčem.
Pětinásobní mistři světa znovu věří, že mohou zaútočit na vysněnou šestou hvězdu. Především proto, že mužstvo už nestojí jen na jménu Neymara.
Ještě před turnajem přitom mnozí pochybovali. Vinícius měl za sebou výjimečné sezony v Realu Madrid, ale v národním týmu zůstával často za očekáváním.
Od debutu v roce 2019 sbíral starty, jenže góly přicházely jen sporadicky a kritici tvrdili, že v žlutém dresu není tím hráčem, kterého obdivují na stadionu Santiago Bernabéu.
Sám dobře věděl, že právě mistrovství světa může všechno změnit.
„Když na mistrovství světa dám čtyři nebo pět gólů a staneme se mistry světa, celý příběh se změní. Lidé pak budou říkat, že jsem se na světový šampionát připravoval celou dobu,“ prohlásil Brazilec ještě před začátkem turnaje.
Zatím se jeho slova naplňují téměř do puntíku. Brazilský útočník skóroval proti Maroku, přidal trefu proti Haiti a dvěma góly řídil výhru nad Skotskem.
K tomu přidal řadu individuálních akcí, které připomněly jeho nejlepší výkony z Realu Madrid.
Není náhodou, že se zařadil po bok legend, jako byli Jairzinho, Romário, Rivaldo nebo Ronaldo, kteří dokázali skórovat v prvních třech zápasech světového šampionátu.
Velký podíl na proměně má Carlo Ancelotti. Muž, který z Viníciuse udělal hvězdu Realu Madrid, nyní vede i brazilskou reprezentaci a přesně ví, jak z pětadvacetiletého křídelníka dostat maximum.
Přizpůsobil mu herní systém, nechává ho častěji útočit ze středu hřiště a dává mu větší volnost.
„Je velmi uspokojující vidět Viníciuse v takové formě. Nikdy jsem nepochyboval, že se na tuto úroveň dostane. Je to jeden z nejlepších hráčů na světě,“ řekl Ancelotti po vítězství nad Skotskem.
Sám Vinícius přiznává, že cesta nebyla jednoduchá.
„Byla období, kdy jsem v reprezentaci nedokázal ukázat svůj fotbal. Není nic lepšího, než když právě v takové situaci začnete dávat góly a podávat skvělé výkony. Díky talentu a práci, kterou jsem odvedl v Realu Madrid, jsem věděl, že ve správný okamžik znovu zazářím i v brazilském dresu,“ uvedl.
Symbolické je, že právě ve chvíli, kdy se Neymar po zranění teprve postupně vrací na trávník, převzal Vinícius odpovědnost.
Zkušený útočník proti Skotsku odehrál jen závěrečnou část zápasu a trenér Ancelotti před duelem s Japonskem připustil, že doufá v delší pobyt své největší hvězdy na trávníku. Zároveň ale současná Brazílie stojí především na Viníciusovi Júniorovi.
Dnes večer čeká Brazilce první skutečná zkouška. Japonsko je loni senzačně porazilo 3:2 v přípravném utkání, a Ancelotti proto své hráče varoval, že v play off rozhodují nejen schopnosti, ale také psychická odolnost.
„Potřebujeme hlavu, srdce a jasnou představu o tom, jak chceme hrát,“ prohlásil italský kouč před osmifinále.
Pokud Brazílie postoupí dál, bude to především díky hráči, na kterého její fanoušci čekali dlouhých sedm let. Vinícius Júnior už není jen hvězdou Realu Madrid. Poprvé je také skutečným lídrem reprezentace.
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