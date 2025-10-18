Z hrdiny je nešťastník. Krejčí zhatil naděje Wolverhamptonu

Sunderland se dostal do vedení v 18. minutě po střele Francouze Mukieleho, pak však hosté dlouho usilovali o vyrovnání.
V nastavení soupeře mačkali a měli ještě přes čtyři minuty na vytouženou trefu, když definitivně zhasnul veškeré jejich naděje Krejčí, který si v nastavení srazil míč do vlastní sítě.
Wolverhampton je tak nadále poslední a jako jediný z účastníků anglické nejvyšší soutěže dosud čeká na vítězství.
Naopak nováček ze Sunderlandu vstoupil do sezony skvěle. Doma získal ve čtyřech zápasech deset bodů, což se mu v úvodu sezony nepovedlo od roku 1968.
Vlastní gól Ladislava Krejčího 😧— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) October 18, 2025
Smolný moment českého obránce završil porážku Wolves se Sunderlandem. 🤷♂️#SUNWOL – 2:0 pic.twitter.com/3XT1QjXe7T
Arsenal oslavil třetí výhru v řadě, ale s obranou Fulhamu si dlouho nevěděl rady. Domácí se zaměřili na bránění, za celý zápas ani jednou nevystřelili na branku.
Jejich odpor zlomil Belgičan Trossard svým prvním gólem v sezoně. Po zákroku na Saku rozhodčí Taylor nejprve Arsenalu přiřkl penaltu, ale pak ji u monitoru odvolal.
Manchester City po rozpačitém vstupu do sezony zaznamenal v utkání s Evertonem třetí výhru v řadě.
Obě branky vítězů vstřelil Nor Haaland a po hattricku proti Izraeli ve světové kvalifikaci to v čele střelecké tabulky Premier League dotáhl už na 11 branek.
Bournemouth na hřišti Crystal Palace vedl už 2:0, chystal se oslavovat 100. vítězství v Premier League, které by ho vyneslo na první příčku. Dvěma góly mu zajistil náskok Kroupi, talentovaný útočník z francouzské jednadvacítky.
Jenže jeho zkušenější krajan Mateta byl proti a hattrickem se postaral o remízu 3:3. Vyrovnávací gól vstřelil z penalty až v sedmé minutě nastavení.
Nottingham ihned po domácí prohře 0:3 s Chelsea propustil australského trenéra Angeho Postecogloua.
Hlavní postavou zápasu byl portugalský záložník Neto, který v rozpětí tří minut druhého poločasu připravil premiérový gól pro devatenáctiletého Acheamponga a druhý přidal sám po nakrátko rozehraném přímém kopu.
Hladké vítězství dovršil šest minut před koncem obránce James. Výsledek se nezměnil, ani když hosté v závěru přišli o vyloučeného Francouze Gusta.
Postecoglou, který v září vystřídal na lavičce Portugalce Nuna, čekal marně na první vítězství osm soutěžních zápasů, což byla nejdelší klubová série za posledních sto let. Na lavičce vydržel jen 39 dní.
Favoritem na jeho místo je bývalý hráč Nottinghamu Sean Dyche, který je od lednového propuštění z Evertonu bez práce.
Anglická fotbalová liga - 8. kolo:
Sunderland - Wolverhampton 2:0 (18. Mukiele ,90.+3 vlastní Krejčí), Nottingham - Chelsea 0:3 (50. Acheampong, 52. Neto, 84. James), Brighton - Newcastle 2:1 (41. a 84. Welbeck - 76. Woltemade), Burnley - Leeds 2:0 (19. Ugochukwu, 68. Tchaouna), Crystal Palace - Bournemouth 3:3 (64., 69. a 90.+7 z pen. Mateta - 7. a 38. Kroupi, 89. Christie), Manchester City - Everton 2:0 (58. a 63. Haaland), Fulham - Arsenal 0:1 (58. Trossard).
|1.
|Arsenal
|8
|6
|1
|1
|15:3
|19
|2.
|Manchester City
|8
|5
|1
|2
|17:6
|16
|3.
|Liverpool
|7
|5
|0
|2
|13:9
|15
|4.
|Bournemouth
|8
|4
|3
|1
|14:11
|15
|5.
|Tottenham
|7
|4
|2
|1
|13:5
|14
|6.
|Chelsea
|8
|4
|2
|2
|16:9
|14
|7.
|Sunderland
|8
|4
|2
|2
|9:6
|14
|8.
|Crystal Palace
|8
|3
|4
|1
|12:8
|13
|9.
|Brighton
|8
|3
|3
|2
|12:11
|12
|10.
|Everton
|8
|3
|2
|3
|9:9
|11
|11.
|Manchester United
|7
|3
|1
|3
|9:11
|10
|12.
|Newcastle
|8
|2
|3
|3
|7:7
|9
|13.
|Aston Villa
|7
|2
|3
|2
|6:7
|9
|14.
|Fulham
|8
|2
|2
|4
|8:12
|8
|15.
|Leeds
|8
|2
|2
|4
|7:13
|8
|16.
|Brentford
|7
|2
|1
|4
|9:12
|7
|17.
|Burnley
|8
|2
|1
|5
|9:15
|7
|18.
|Nottingham
|8
|1
|2
|5
|5:15
|5
|19.
|West Ham
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|20.
|Wolverhampton
|8
|0
|2
|6
|5:16
|2