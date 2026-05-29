Z amatérské soutěže až do finále Ligy mistrů. Příběh brankáře, který neuhnul

Začínal v amatérské soutěži, v sobotu večer bude chytat finále Ligy mistrů. David Raya ušel jednu z nejdelších cest mezi evropskou elitou.
Když David Raya nastoupí do finále Ligy mistrů v brance Arsenalu, bude to pro většinu fanoušků jen další špičkový brankář v jednom z největších zápasů světového fotbalu.
Jenže za Španělovým příběhem se skrývá cesta, která připomíná spíš filmový scénář než kariéru budoucí hvězdy evropského fotbalu.
Ještě před několika lety totiž chytal v anglické Conference, tedy soutěži, která stojí na hranici profesionálního a amatérského fotbalu. Dnes patří mezi nejlepší brankáře planety a s Arsenalem bude bojovat o nejcennější klubovou trofej světa.
Raya vyrůstal v Katalánsku a už jako teenager opustil rodný domov. V šestnácti letech se vydal do akademie Blackburnu. Bez rodiny, bez znalosti angličtiny a bez jistoty, že se vůbec prosadí. Místo rychlého vzestupu přišla tvrdá realita anglického fotbalu.
Aby získal zkušenosti, zamířil na hostování do Southportu. Klub tehdy působil v Conference a hrál před několika tisíci diváky. Právě tam se mladý Španěl poprvé učil zvládat tlak seniorského fotbalu. Nikdo tehdy netušil, že jednou bude stát mezi tyčemi ve finále Ligy mistrů.
Jeho cesta vzhůru byla pomalá a plná překážek. S Blackburnem zažil sestup do League One, třetí nejvyšší anglické soutěže. Mnoho talentovaných hráčů by v takové situaci zmizelo z radaru velkého fotbalu.
Raya ale zůstal. Pomohl klubu zpět do Championship a postupně si vybudoval pověst jednoho z nejspolehlivějších brankářů v zemi.
Další zastávkou byl Brentford. Tam se stal symbolem dalšího pohádkového příběhu. Pomohl londýnskému klubu k postupu do Premier League a začal přitahovat pozornost největších mužstev.
Když ho v roce 2023 získal Arsenal, mnozí pochybovali, zda dokáže ustát tlak jednoho z nejslavnějších klubů světa. Jenže Raya pochybovače umlčel.
Získal tři Zlaté rukavice pro nejlepšího gólmana Premier League za sebou a stal se klíčovou postavou týmu Mikela Artety. V této sezoně navíc pomohl Arsenalu k prvnímu ligovému titulu po dvaadvaceti letech.
Právě proto pro něj současné finále znamená mnohem víc než jen další zápas.
„Je to splněný sen,“ řekl Raya po postupu Arsenalu do finále Ligy mistrů. „Jsem na sebe velmi pyšný a nemohu být vděčnější.“
Ještě silněji vyznívají jeho slova z dubnového rozhovoru pro španělská média. Když se ho ptali, jak se připravuje na boj o největší trofeje, odpověděl: „Nepřipravuji se na to jeden rok. Připravuji se na to čtrnáct let.“
A právě v tom spočívá kouzlo jeho příběhu. Zatímco mnohé hvězdy dnešního fotbalu prošly od mládí slavnými akademiemi po cestě vydlážděné milionovými investicemi, Raya stoupal vzhůru po malých krůčcích.
Z Conference do League One. Z League One do Championship. Z Championship do Premier League. A nyní až do finále Ligy mistrů.
Ať už Arsenal ve finále uspěje, nebo ne, David Raya už dnes představuje jeden z nejpozoruhodnějších příběhů moderního evropského fotbalu.
Příběh kluka, který kdysi chytal na stadionech, o nichž většina fanoušků nikdy neslyšela, a který se po letech odříkání dostal až na největší scénu, jakou může klubový fotbal nabídnout.
ŽIVĚ Blokáda u Íránu skončí, prohlásil Trump. Brzy prý učiní definitivní rozhodnutí o dohodě
Americká blokáda u íránských břehů skončí, uvedl v pátek bez bližších podrobností americký prezident Donald Trump. Dodal, že míří na schůzku se svými poradci v takzvané situační místnosti, kde rozhodne o aktuálním návrhu dohody s Íránem. Podle dřívějších informací webu Axios dosáhly obě strany velkého pokroku na cestě k dohodě o prodloužení příměří, které schází pouze Trumpův souhlas.
Přelomové plány s Měsícem. Na jižním pólu vznikne obří základna, první krok k osídlení
NASA rozjíždí největší návrat člověka na Měsíc od dob programu Apollo. Americká kosmická agentura už objednala první robotické moduly, měsíční buginy i speciální drony, které mají připravit rozsáhlou základnu na jižním pólu Měsíce ještě před příletem astronautů. Projekt za stovky miliard dolarů má být prvním krokem k trvalému osídlení Měsíce a později i k cestě lidí na Mars.
Motorista Beran se vzdal poslaneckého mandátu. Kdo ho ve sněmovně nahradí?
Poslanec za Motoristy a někdejší velvyslanec Karel Beran se v pátek v Poslanecké sněmovně vzdal mandátu. Učinil tak notářským zápisem. Novinářům to řekl předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD). Berana podle něho nahradí jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o šestou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období.
ŽIVĚ Putin o incidentu s dronem v Rumunsku ví, oznámil Kreml. K autorství se nemá
Ruský prezident Vladimir Putin ví o incidentu s dronem v Rumunsku, prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Uvedla to agentura TASS. Ve městě Galati na východě Rumunska ruský bezpilotní letoun v noci na pátek narazil do panelového domu a zranil dva lidi. Později v pátek Rusko dodalo, že obvinění ohledně dronů v evropských zemích jsou nepodložená a že nebyly předloženy důkazy.
"Zaplaťte za byt". Hřib provokoval ministryni QR kódem, reagovala podrážděně
Když už se zdálo, že několikahodinová sněmovní debata o bydlení bude jen dalším nekonečným maratonem poslaneckých projevů, vytáhl předseda Pirátů Zdeněk Hřib rekvizitu. Ministryni pro místní rozvoj Zuzaně Mrázové (ANO) předal QR kód na dva miliony korun, které podle Pirátů dluží za bydlení v obecním bytě.