Ryan Naderi, čerstvý český reprezentant a zkraje minulé sezony ještě hráč třetí německé ligy, má formu jako hrom. Vytáhlý útočník táhne fotbalisty Glasgow Rangers, jeho trefy mají pro slavný skotský klub obrovský význam. Naderiho potence zároveň přitahuje otázky, jak to s ním bude dál.
V úterý večer se Naderi zásadní měrou podílel na vítězství proti Aberdeenu. Na začátku druhého poločasu zařídil gólem a asistencí v rozmezí 65 vteřin obrat z 0:1 na 2:1.
Nejdříve pohotově dorážel, pak vyslal parádní přihrávkou do úniku Djeidiho Gassamu. Rangers nakonec vyhráli 3:2.
23letý útočník, který se narodil v Drážďanech české matce a bulharskému otci, se na chvilku vyhříval dokonce v čele tabulky střelců skotské ligy.
Pak mu byla statisticky sebrána trefa z předchozího kola proti Motherwellu, která byla přehodnocena na vlastní gól obránce, i tak je ale Naderiho bilance sedmi branek a čtyř asistencí ve 13 ligových zápasech skvostná.
„Hodně hráčů si v poslední době vysloužilo chválu, ale kde by Rangers byli bez Naderiho?“ nadhodil bývalý útočník Rangers Kris Boyd ve vysílání stanice Sky Sports.
„V téhle sezoně dává za Rangers klíčové góly. Jeho střelecká bilance je vynikající a pro tým mají tyto branky obrovský význam,“ přidal.
V září rozhodl Naderi prestižní Old Firm derby proti Celtiku, na konci října vystřelil také postup do finále Ligového poháru.
Není divu, že příznivci Rangers si ho zamilovali. Přestože v minulé sezoně mnozí jeho přestup z německé třetiligové Hansy Rostock zpochybňovali.
„Snaží se ještě někdo namlouvat si, že Naderi není nejlepším hráčem ve Skotsku?“ napsal na sociální síti X fanoušek Andrew Gill.
„Asistence šajtlí slabší nohou… Lamine Yamale, zapiš si to,“ glosoval Naderiho gólovou přihrávku proti Aberdeenu účet Football Prophet.
Jistě, přirovnání k barcelonské superhvězdě je nutné brát s obří rezervou, nicméně český útočník ukázal, že jeho síla nemusí být jen v podobě gólového „kladiva“ v šestnáctce.
A třeba někdejší kanonýr Rangers Peter Lovenkrands nedávno prohlásil, že mu Naderi připomíná německé eso Thomase Müllera.
„Občas předvede věci, u kterých si říkáte: ‚Jak jen to udělal?‘ Jeho hra na první pohled možná nepůsobí dokonale esteticky, ale díky své netradičnosti dokáže vytvářet nebezpečné situace,“ komentoval.
Hype okolo Naderiho s sebou přirozeně nese otázky, zda bude ve Skotsku pokračovat. Smlouvu má ještě na dva a půl roku, ovšem podle Sky Sports kolem něj létají nabídky.
Údajně se zajímají Wolverhampton a West Ham, tedy kluby ze druhé anglické ligy s dalšími českými zástupci, a také týmy z bundesligy a dalších evropských soutěží…
„Pokud někdo přijde s přemrštěnou nabídkou, budeme to muset promyslet,“ řekl Sky Sports trenér Rangers Derek McInnes s ohledem na vícero svých opor.
„Ale chceme si udržet jádro a stabilitu. Primárně nechceme hráče posílat pryč, určitě ne ty, kteří pravidelně nastupují. To bych chtěl jasně vyloučit,“ dodal.
Ve středu pak stanice Sky Sports přišla na síti X – k velké radosti fanouškovské základny Rangers – s informací, že Naderi má zájem v klubu pokračovat.
Na góly útočníka, který si podle svého prostředního jména nechává říkat Don, netrpělivě čekají také příznivci české reprezentace.
Naderi debutoval zkraje října ve Španělsku, tam mu gólovou radost sebral faul Lukáše Červa. A ani v dalších třech zápasech Ligy národů neskóroval.
Sympatie si však získal svým přístupem a také reakcí v rozhovoru pro Českou televizi před domácím utkáním proti Španělsku. Reportér Vlastimil Vlášek se ho ptal, zda není příliš troufalé pomýšlet na výhru proti mistrům světa.
„Jasně. Ale tak nejdeš do zápasu, abys ho prohrál, ne?“ opáčil Naderi.
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