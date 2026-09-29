Yamal znovu bleskově úřadoval, Slováci se proti týmu ze druhé stovky nadřeli

Fotbalisté Španělska v „české“ skupině Ligy národů A3 zvítězili 4:1 nad Chorvatskem. Po dvou výhrách zůstali úřadující mistři světa v čele tabulky a v sobotu je od 20:45 čeká zápas v Oviedu proti české reprezentaci, která dnes prohrála s Anglií 0:2.
Španělé se stejně jako v úvodním duelu proti Anglii ujali vedení už po dvou minutách. Opět za favorita skóroval křídelník Barcelony Yamal, který se pak po změně stran trefil podruhé.
Chorvaté sice po necelé půlhodině vyrovnali po trefě útočníka Belja, ale vedení vrátil šampionům obránce Atlética Madrid Pubill přesnou hlavičkou.
Na druhou Yamalovu trefu ze 63. minuty navázal v závěru zápasu střídající Williams a svěřenci trenéra Luise de la Fuenteho prodloužili rekordní sérii neporazitelnosti na 40 zápasů v základní hrací době.
Na domácím hřišti Španělé neprohráli čtyři roky.
Švýcarsko zvítězilo v Lize B1 3:0 ve Skotsku a zvládlo i druhý venkovní zápas stejným výsledkem jako v Severní Makedonii.
Zápas ovlivnila červená karta domácího stopera Hendryho, který byl vyloučen v 11. minutě. Srbský sudí Minakovič nejdříve nařídil penaltu, ale po zhlédnutí videa svůj verdikt změnil na přímý kop těsně za hranicí vápna. K přímému kopu se postavil obránce Turína Rodríguez a trefil se přesně k tyči.
Po změně stran přidali Švýcaři ještě dvě branky. V 55. minutě se trefil po přízemním centru Ndoyeho stoper Elvedi a v závěru útočník Amdouni opět po nahrávce Ndoyeho z pravé strany.
Švýcaři od března neprohráli v jedenáctém zápase v základní hrací době v řadě a poprvé od roku 2022 vyhráli v Lize národů dvakrát po sobě.
Slovinci v téže skupině zvítězili 2:0 nad Severní Makedonií a po bezgólové remíze se Skotskem jsou na druhém místě tabulky.
Slovensko v Lize C3 uspělo i podruhé na domácím hřišti. Po výhře 2:0 nad Moldavskem porazili svěřenci Vladimíra Weisse staršího, pod jehož vedením ještě neprohráli, Kazachstán 2:1.
Vítěznou branku vstřelil osm minut před koncem bývalý obránce pražské Sparty Hancko, který hájí barvy Atlética Madrid.
Slováci se šesti body skupinu, v níž jsou ještě Faerské ostrovy, vedou s náskokem čtyř bodů.
Fotbalová Liga národů - 2. kolo:
Skupina A3:
Praha: Česko - Anglie 0:2 (0:0)
Branky: 47. Gordon, 70. Kane. ČK: 25. Šulc (Česko).
Sevilla: Španělsko - Chorvatsko 4:1 (2:1)
Branky: 2. a 63. Yamal, 31. Pubill, 89. Williams - 28. Beljo.
1.
Španělsko
2
2
0
0
7:3
6
2.
Anglie
2
1
0
1
4:3
3
3.
Chorvatsko
2
1
0
1
3:5
3
4.
Česko
2
0
0
2
1:4
0
Skupina B1:
Glasgow: Skotsko - Švýcarsko 0:3 (0:1)
Branky: 12. Rodríguez, 55. Elvedi, 82. Amdouni. ČK: 11. Hendry (Skotsko).
Lublaň: Slovinsko - Severní Makedonie 2:0 (0:0)
Branky: 55. Lovrič, 82. Matko.
1.
Švýcarsko
2
2
0
0
6:0
6
2.
Slovinsko
2
1
1
0
2:0
4
3.
Skotsko
2
0
1
1
0:3
1
4.
Severní Makedonie
2
0
0
2
0:5
0
Skupina C1:
Helsinky: Finsko - Bělorusko 0:0
Serravalle: San Marino - Albánie 0:3 (0:2)
Branky: 21. Mehmeti, 27. Uzuni, 65. Manaj.
1.
Albánie
2
2
0
0
5:0
6
2.
Finsko
2
1
1
0
7:0
4
3.
Bělorusko
2
0
1
1
0:2
1
4.
San Marino
2
0
0
2
0:10
0
Skupina C3:
Kišiněv: Moldavsko - Faerské ostrovy 1:1 (0:1)
Branky: 66. Perciun - 26. Davidsen.
Košice: Slovensko - Kazachstán 2:1 (1:1)
Branky: 26. Sauer, 82. Hancko - 35. Karimov.
1.
Slovensko
2
2
0
0
4:1
6
2.
Faerské ostrovy
2
0
2
0
2:2
2
3.
Kazachstán
2
0
1
1
2:3
1
4.
Moldavsko
2
0
1
1
1:3
1
Skupina C4:
Plovdiv: Bulharsko - Estonsko 0:0
Lucemburk: Lucembursko - Island 0:3 (0:2)
Branky: 13. Gudjohnsen, 39. Óskarsson, 73. Pálsson.
1.
Island
2
1
1
0
4:1
4
2.
Lucembursko
2
1
0
1
2:4
3
3.
Estonsko
2
0
2
0
1:1
2
4.
Bulharsko
2
0
1
1
1:2
1
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