Yamal do Prahy nepřijede. Španělům bude chybět i další hvězda z mistrovství světa

Španělští fotbalisté přicestují ke čtvrtečnímu zápasu Ligy národů v Praze proti českému týmu bez největší hvězdy Lamina Yamala.
Devatenáctiletý útočník Barcelony má problémy s kolenem a měl by být k dispozici až na víkendové utkání proti Anglii.
Yamal ještě v neděli za Barcelonu odehrál celý vítězný zápas domácí ligy v Madridu proti Atléticu (2:1), k národnímu mužstvu se ale připojí až po utkání v Praze.
Jeden z největších talentů světového fotbalu měl při minulém reprezentačním srazu výbornou střeleckou formu a ve čtyřech zápasech si připsal stejný počet branek. Na začátku října v Oviedu jedním gólem přispěl k domácí výhře 3:1 nad Českem.
Duel v Česku zmešká také Mikel Oyarzabal ze San Sebastianu. Autor tří gólů na letošním vítězném mistrovství světa a s 31 brankami nejlepším střelcem aktuálního výběru má chřipku, navíc ho trápí i bolesti zad.
Poslední dobou pravidelně nastupoval Oyarzabal v základní sestavě, na světovém šampionátu byl v zahajovací jedenáctce dokonce ve všech zápasech. V duelu v Oviedu proti českému mužstvu nicméně nehrál.
Vedení reprezentace věří, že oba hráči budou k dispozici na nedělní utkání proti Anglii. „Zdravotnický tým je v neustálém kontaktu s lékaři obou klubů a monitoruje stav obou hráčů. Oba se k týmu připojí v nadcházejících dnech s cílem být k dispozici pro zápas proti Anglii,“ uvedla v prohlášení španělská federace.
Mistři světa řeší v útoku problémy, po zranění z víkendového ligového utkání proti Vallecanu vypadl pro celý listopadový sraz Ander Barrenetxea rovněž ze San Sebastianu.
Šanci místo něj dostal Jorge de Frutos. Devětadvacetiletý křídelník shodou okolností nastoupil ve stejném duelu za Vallecano. Za reprezentační "áčko" si dosud připsal pouze jeden start, a to vloni ve světové kvalifikaci proti Turecku.
Španělé se budou doma chystat do středy, kdy se přesunou do Prahy. Zápas s českým týmem bude mít na Letné výkop ve čtvrtek ve 20:45. V úvodním vzájemném duelu ve skupině A3 Ligy národů vítězové letního mistrovství světa vyhráli doma v Oviedu 3:1.
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
ŽIVĚ Drony udeřily na severozápadě Ruska. Zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši
Drony zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši v Leningradské oblasti na severozápadě Ruska. Uvedl to dnes brzy ráno na platformě Telegram gubernátor Alexandr Drozděnko. Podle něj bylo sestřeleno 81 dronů, přičemž útok nadále pokračoval. V Kiriši se nachází rozsáhlá ropná rafinerie a samotný region představuje významný uzel pro vývoz obilí a ropy v ruské části Baltského moře.
Británie a Francie pořádají velké cvičení, Češi nedorazili. „Nepodporujeme válku,“ tvrdí Okamura
Téměř 5000 vojáků z celkem 11 zemí. Ti všichni se v Polsku účastní velkého cvičení Koalicja 26.2. Evropské armády pod vedením Paříže a Londýna si tak v příštích dvou týdnech chtějí natrénovat, jak by byly schopné po skončení ruské agrese ohlídat mír na Ukrajině i bez amerických jednotek. Česká armáda však žádnou techniku ani lidi nevyslala. Proč Praha zůstala stát bokem, řekl Tomio Okamura (SPD).
Martin na bílém koni nedorazí. Meteorologové ale varují před jinou nepříjemností
Pranostika o Martinovi na bílém koni se letos nejspíš nenaplní. Česko čeká v následujících dnech převážně zatažená obloha a déšť, místy se však mohou objevit i mrznoucí srážky a nebezpečná ledovka. Meteorologové zároveň upozorňují na výraznější ochlazení, které přinese mrazivá rána s teplotami až minus sedm stupňů. Vyplývá to z pondělní předpovědi ČHMÚ.
„To je útok na mě!“ Maďarské úřady zatkly Orbánova bratra. Podezírají ho z pašování lidí
Maďarské úřady zadržely Árona Orbána, bratra někdejšího dlouholetého premiéra Viktora Orbána, a to kvůli podezření z pašování lidí. V pondělí o tom informovala maďarská média. Expremiér Orbán, který je lídrem nyní opoziční strany Fidesz, prohlásil, že skutečným cílem této operace je on sám, napsala agentura MTI.
Problémový Ševčík jde na „kobereček“. V dobré náladě si užívá svého „druhého života“
Přestože poslanec SPD Miroslav Ševčík předstoupí před mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny až v úterý dopoledne, už teď lze s jistotou říct, jaká bude jeho reakce. Stížnost, která ho dovedla do tohoto výboru, označí za nepravdivou, a ještě se u toho bude usmívat. Ševčík se tak chová často, vyplácí se mu to a přináší mu to popularitu mezi jeho příznivci.