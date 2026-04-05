„Wolf a Tvrdík, vrána k vráně.“ Fanoušci Sparty svérázně vítali klub zasažený aférou

Fotbalisté Karviné odehráli v neděli na Spartě první zápas poté, co vypukla korupční aféra. Do ní je MFK namočený jako jediný klub z nejvyšší soutěže. Na Letné podlehl 0:2.

Transparent fanoušků Sparty při utkání s KarvinouFoto: ČTK
"Chtěli jsme to úplně vypustit z hlavy, koncentrovat se jen na vlastní výkon. To je vše," prohlásil k aféře za hráčskou kabinu defenzivní univerzál Stanislav Boháč.

"Otázka na případ je spíš na někoho jiného. Nebudeme lhát, situace nás ovlivnila,“ přiznal asistent trenéra Pavel Němec, jenž proti Spartě vedl mužstvo místo hlavního kouče Marka Jarolíma. Ten si odpykával trest za žluté karty.

„Víme, co se o nás píše, v jaké kauze je klub zapojen,“ podotkl Němec. „Nemůžeme to ovlivnit. Zbývá nám jediné, soustředit se jen na fotbal a na hru," přidal.

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila řízení s primátorem slezského města Janem Wolfem (nestraník, dříve SOCDEM), který pomáhá s fungováním klubu, činnost zastavila záložníkovi Samuelu Šigutovi.

Karviná je podezřelá, že prostřednictvím Wolfa či dalších osob nabídla úplatek rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, aby ovlivnili prvoligové utkání s Českými Budějovicemi předloni v březnu.

Řešit se má rovněž možný úplatek 100 tisíc korun a příslib přestupu do Karviné pro tehdejšího hráče Jihočechů Šiguta. Stejně tak obdobná nabídka adresovaná Filipu Štěpánkovi v souvislosti se zápasy Slezanů v baráži o nejvyšší soutěž proti Vyškovu na přelomu předloňského května a června.

Mužstvo podle asistenta trenéra Němce čelí aféře statečně. "V kabině jsme nepozorovali žádné rozladění. Asi vás překvapím, nálada v týmu není tak nízká, jak by si někdo mohl myslet. Sam (Šigut) je mimo tým, má individuální plán," prozradil.

Šigut odehrál všechny předchozí jarní ligové zápasy, až na jednu výjimku v posledním utkání před reprezentační přestávkou v Olomouci vždy v základní sestavě. V ligovém ročníku si třiadvacetiletý záložník připsal dva góly a dvě asistence.

Bývalý mládežnický reprezentant byl v hledáčku Slavie. Český mistr za něj byl podle zákulisních informací ochotný zaplatit přibližně 30 milionů korun, protože v něm viděl nadějnou variantu na kraj hřiště. Korupční skandál Šigutovi nejspíš přestup do Slavie zhatil.

Za slezským klubem dorazilo na pražskou Letnou zhruba 50 fanoušků, kteří ve svém sektoru vyvěsili transparent "Karviňáci na exkurzi".

S velkým transparentem přišli i příznivci Sparty. Během prvního poločasu rozvinuli vzkaz "Vítáme farmu SKS - Wolf a Tvrdík, vrána k vráně".

Poukázali tak ironicky na blízké vztahy Wolfa s šéfem Slavie a členem výkonného výboru FAČR Jaroslavem Tvrdíkem, díky nimž řada hráčů českého mistra chodí hostovat do Karviné.

