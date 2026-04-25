West Ham velebí Součka, nasměroval ho k důležité výhře. Kinský má první čisté konto

Tomáš Souček pomohl pátým gólem v této sezoně anglické fotbalové ligy West Hamu k vítězství 2:1 nad Evertonem.
"Kladiváři" si připsali druhou výhru z posledních pěti zápasů v Premier League a zvýšili své šance na záchranu. Čtyři kola před koncem mají stále dvoubodový náskok na sestupové pásmo.
Za nimi je londýnský rival Tottenham, který s Antonínem Kinským v brance zvítězil 1:0 na hřišti už jistého sestupujícího Wolverhamptonu. Spurs se dočkali první ligové výhry od 28. prosince. Čekali na ni 16 zápasů.
Kinský dostal šanci potřetí v tomto ligovém ročníku a připsal si první vítězství i první čisté konto. V minulé, premiérové sezoně v barvách Tottenhamu vychytal rovněž jednu výhru a jeden zápas bez inkasované branky.
O vítězství nad Wolverhamptonem, kterému chyběl kvůli poranění krku z minulého zápasu obránce Ladislav Krejčí, rozhodl v 82. minutě Portugalec Palhinha.
Souček otevřel skóre zápasu proti Evertonu v 51. minutě hlavou po Bowenově rohovém kopu a 41. trefou v anglické lize znovu vylepšil český rekord.
Everton vedený bývalým koučem West Hamu Davidem Moyesem v 88. minutě vyrovnal, ale střídající Wilson v nastavení zařídil domácím důležitou výhru.
Loňský mistr Liverpool zdolal 3:1 Crystal Palace a vystřídal na čtvrtém místě Aston Villu, která prohrála 0:1 na hřišti Fulhamu. O těsném vítězství domácích rozhodl ve 43. minutě Ryan Sessegnon. Fulham porazil v lize Aston Villu po třech a půl letech a může ještě zabojovat o evropské poháry.
V předchozích šesti vzájemných ligových zápasech Fulham nezískal ani bod, tentokrát vytěžil z minima maximum. Sessegnon dorazil do branky míč po Lukičově hlavičce. Více šancí domácí neměli. Fulham se přiblížil na bod sedmému místu, které zaručuje účast v Konferenční lize.
Anglická fotbalová liga - 34. kolo:
West Ham - Everton 2:1 (51. Souček, 90.+2 Wilson - 88. Dewsbury-Hall), Wolverhampton - Tottenham 0:1 (82. Palhinha), Fulham - Aston Villa 1:0 (43. Sessegnon), Liverpool - Crystal Palace 3:1 (35. Isak, 40. Robertson, 90.+6 Wirtz - 72. Muňoz).
1.
Manchester City
33
21
7
5
66:29
70
2.
Arsenal
33
21
7
5
63:26
70
3.
Manchester United
33
16
10
7
58:45
58
4.
Liverpool
34
17
7
10
57:44
58
5.
Aston Villa
34
17
7
10
47:42
58
6.
Brighton
34
13
11
10
48:39
50
7.
Bournemouth
34
11
16
7
52:52
49
8.
Chelsea
34
13
9
12
53:45
48
9.
Brentford
33
13
9
11
48:44
48
10.
Fulham
34
14
6
14
43:46
48
11.
Everton
34
13
8
13
41:41
47
12.
Sunderland
34
12
10
12
36:45
46
13.
Crystal Palace
33
11
10
12
36:39
43
14.
Newcastle
33
12
6
15
46:49
42
15.
Leeds
34
9
13
12
44:51
40
16.
Nottingham
34
10
9
15
41:45
39
17.
West Ham
34
9
9
16
42:58
36
18.
Tottenham
34
8
10
16
43:53
34
19.
Burnley
34
4
8
22
34:67
20
20.
Wolverhampton
34
3
8
23
24:62
17
