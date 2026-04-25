Sport

West Ham velebí Součka, nasměroval ho k důležité výhře. Kinský má první čisté konto

Sport,ČTK

Tomáš Souček pomohl pátým gólem v této sezoně anglické fotbalové ligy West Hamu k vítězství 2:1 nad Evertonem.

Premier League - West Ham United v Everton
Tomáš Souček slaví s kapitánem West Hamu Jarrodem Bowenem gól, kterým otevřel skóre vítězného utkání proti EvertonuFoto: REUTERS
"Kladiváři" si připsali druhou výhru z posledních pěti zápasů v Premier League a zvýšili své šance na záchranu. Čtyři kola před koncem mají stále dvoubodový náskok na sestupové pásmo.

Za nimi je londýnský rival Tottenham, který s Antonínem Kinským v brance zvítězil 1:0 na hřišti už jistého sestupujícího Wolverhamptonu. Spurs se dočkali první ligové výhry od 28. prosince. Čekali na ni 16 zápasů.

Kinský dostal šanci potřetí v tomto ligovém ročníku a připsal si první vítězství i první čisté konto. V minulé, premiérové sezoně v barvách Tottenhamu vychytal rovněž jednu výhru a jeden zápas bez inkasované branky.

O vítězství nad Wolverhamptonem, kterému chyběl kvůli poranění krku z minulého zápasu obránce Ladislav Krejčí, rozhodl v 82. minutě Portugalec Palhinha.

Souček otevřel skóre zápasu proti Evertonu v 51. minutě hlavou po Bowenově rohovém kopu a 41. trefou v anglické lize znovu vylepšil český rekord.

Everton vedený bývalým koučem West Hamu Davidem Moyesem v 88. minutě vyrovnal, ale střídající Wilson v nastavení zařídil domácím důležitou výhru.

Loňský mistr Liverpool zdolal 3:1 Crystal Palace a vystřídal na čtvrtém místě Aston Villu, která prohrála 0:1 na hřišti Fulhamu. O těsném vítězství domácích rozhodl ve 43. minutě Ryan Sessegnon. Fulham porazil v lize Aston Villu po třech a půl letech a může ještě zabojovat o evropské poháry.

V předchozích šesti vzájemných ligových zápasech Fulham nezískal ani bod, tentokrát vytěžil z minima maximum. Sessegnon dorazil do branky míč po Lukičově hlavičce. Více šancí domácí neměli. Fulham se přiblížil na bod sedmému místu, které zaručuje účast v Konferenční lize.

Anglická fotbalová liga - 34. kolo:

West Ham - Everton 2:1 (51. Souček, 90.+2 Wilson - 88. Dewsbury-Hall), Wolverhampton - Tottenham 0:1 (82. Palhinha), Fulham - Aston Villa 1:0 (43. Sessegnon), Liverpool - Crystal Palace 3:1 (35. Isak, 40. Robertson, 90.+6 Wirtz - 72. Muňoz).

1.

Manchester City

33

21

7

5

66:29

70

2.

Arsenal

33

21

7

5

63:26

70

3.

Manchester United

33

16

10

7

58:45

58

4.

Liverpool

34

17

7

10

57:44

58

5.

Aston Villa

34

17

7

10

47:42

58

6.

Brighton

34

13

11

10

48:39

50

7.

Bournemouth

34

11

16

7

52:52

49

8.

Chelsea

34

13

9

12

53:45

48

9.

Brentford

33

13

9

11

48:44

48

10.

Fulham

34

14

6

14

43:46

48

11.

Everton

34

13

8

13

41:41

47

12.

Sunderland

34

12

10

12

36:45

46

13.

Crystal Palace

33

11

10

12

36:39

43

14.

Newcastle

33

12

6

15

46:49

42

15.

Leeds

34

9

13

12

44:51

40

16.

Nottingham

34

10

9

15

41:45

39

17.

West Ham

34

9

9

16

42:58

36

18.

Tottenham

34

8

10

16

43:53

34

19.

Burnley

34

4

8

22

34:67

20

20.

Wolverhampton

34

3

8

23

24:62

17

Mohlo by vás zajímat
Černobyl - archvivní foto pořízené několik dní po havárii
Černobyl - archvivní foto pořízené několik dní po havárii
Černobyl - archvivní foto pořízené několik dní po havárii

Reaktor v Černobylu se do poslední minuty bránil. Zlomily ho socialistické závazky...

O černobylské tragédii, od níž v neděli uplyne 40 let, se právě před deseti lety rozpovídala tehdejší ředitelka Státního ústavu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Reálný počet obětí podle ní zdaleka nebyl tak vysoký, jak je lidem podsouváno. „Nezlehčuji tragédii černobylské havárie či utrpení postižených, hlavně kvůli nim bychom ale tohle neštěstí měli vnímat v jeho skutečném rozměru,“ uvedla.

Íránské revoluční gardy (IRGC) ve středu zadržely v Hormuzském průlivu dvě nákladní lodě a dopravily je k pobřeží Íránu. IRGC tehdy zahájily palbu na další loď poté, co ignorovala jejich varování. V sobotu IRCG oznámili, že plavidlo jménem Epaminondas (na pátečním snímku) zadržely; 25. dubna 2026.
Íránské revoluční gardy (IRGC) ve středu zadržely v Hormuzském průlivu dvě nákladní lodě a dopravily je k pobřeží Íránu. IRGC tehdy zahájily palbu na další loď poté, co ignorovala jejich varování. V sobotu IRCG oznámili, že plavidlo jménem Epaminondas (na pátečním snímku) zadržely; 25. dubna 2026.
Íránské revoluční gardy (IRGC) ve středu zadržely v Hormuzském průlivu dvě nákladní lodě a dopravily je k pobřeží Íránu. IRGC tehdy zahájily palbu na další loď poté, co ignorovala jejich varování. V sobotu IRCG oznámili, že plavidlo jménem Epaminondas (na pátečním snímku) zadržely; 25. dubna 2026.

ŽIVĚ Íránci potvrdili zadržení další lodě, letiště v Teheránu obnovilo komerční lety

Íránské revoluční gardy (IRGC) oznámily, že zabavily loď podezřelou ze spolupráce s americkými ozbrojenými silami. Plavidlo se údajně dopustilo četných porušení námořních předpisů a ignorovalo varování. IRGC zabavily loď Epaminondas, plující pod liberijskou vlajkou, která v posledních šesti měsících opakovaně vplouvala do amerických přístavů, uvedla agentura TASS s odvoláním na íránská média.

„Jsme přátelé už dlouho,“ poznamenal Trump, když ho Stubb pár měsíců po golfové partii navštívil v Bílém domě.
„Jsme přátelé už dlouho,“ poznamenal Trump, když ho Stubb pár měsíců po golfové partii navštívil v Bílém domě.
„Jsme přátelé už dlouho,“ poznamenal Trump, když ho Stubb pár měsíců po golfové partii navštívil v Bílém domě.

„Většinou se spíš křičí.“ Finský prezident poodhalil svůj speciální vztah s Trumpem

Finský prezident Alexander Stubb má pověst jednoho z mála evropských politiků, kterým americký prezident Donald Trump skutečně naslouchá. Oba si začátkem loňského roku zahráli golf a od té doby zůstávají v bližším kontaktu, než by se mohlo zdát. Sám Stubb ale říká, že přezdívka „Trumpův našeptávač“ realitu úplně nevystihuje. Jejich komunikace má podle něj k šeptání často daleko.

Sport-fotbal-první-27. kolo-Bohemians 1905-Sparta-FASTPIX, 1. liga
Sport-fotbal-první-27. kolo-Bohemians 1905-Sparta-FASTPIX, 1. liga
Sport-fotbal-první-27. kolo-Bohemians 1905-Sparta-FASTPIX, 1. liga

Sparta totálně vyhořela na Bohemians, Slavia zase vede o osm bodů. Baník je poslední

Sparta zaslouženě prohrála v závěrečném kole základní části fotbalové ligy 0:2 na půdě Bohemians, kde hrála přes hodinu v deseti po červené kartě Mercada, a v tabulce opět ztrácí osm bodů na vedoucí Slavii. Ta po otočce zdolala oslabenou Olomouc 2:1. Na poslední příčku, která znamená přímý sestup, klesl ostravský Baník po prohře 0:1 s Plzní. Soutěž bude pokračovat nadstavbou ve třech skupinách.

Povstalci zaútočili v sobotu před šestou hodinou ráno místního času (8:00 SELČ) i na hlavní armádní základnu v Kati (na snímku) nedaleko malijské metropole Bamako. Vojáci následně zablokovali silnice v oblasti; 25. dubna 2026.
Povstalci zaútočili v sobotu před šestou hodinou ráno místního času (8:00 SELČ) i na hlavní armádní základnu v Kati (na snímku) nedaleko malijské metropole Bamako. Vojáci následně zablokovali silnice v oblasti; 25. dubna 2026.
Povstalci zaútočili v sobotu před šestou hodinou ráno místního času (8:00 SELČ) i na hlavní armádní základnu v Kati (na snímku) nedaleko malijské metropole Bamako. Vojáci následně zablokovali silnice v oblasti; 25. dubna 2026.

Malijští povstalci udeřili na vojenské základny a ovládli dvě města

Ozbrojenci v západoafrickém Mali v sobotu ráno na několika místech včetně metropole Bamaka napadli v sobotu vojenské základny, informovala podle agentur Reuters a AFP tamní armáda. Střelbu bylo slyšet i ve městě Kati, kde sídlí šéf malijské vojenské vlády Assimi Goïta. Podle armády šlo o koordinovaný útok několika skupin, z nichž se jedna se už přihlásila k útokům a převzetí vlády nad dvěma městy.

