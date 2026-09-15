West Ham uctil zesnulou českou legendu. Zraněný Souček dojal gestem

Zraněný fotbalový záložník West Hamu Tomáš Souček před utkáním 3. kola Ligového poháru s Fulhamem uctil památku zesnulé klubové legendy brankáře Luďka Mikloška. Prostějovský rodák v pondělí v 64 letech podlehl rakovině.
Londýnský klub po Mikloškově skonu oznámil, že se s ním rozloučí ve dvou zápasech. První vzpomínka se uskutečnila dnes.
Gólmanově památce pak West Ham věnuje i domácí druholigový duel po reprezentační přestávce na začátku října proti dalšímu jeho bývalému týmu Queens Park Rangers.
Souček, který od zranění na letním mistrovství světa nehraje, dnes před výkopem s Fulhamem přinesl na hřiště Olympijského stadionu Mikloškův dres s číslem jedna. Nejprve se s ním postavil do středového kruhu po bok spoluhráčů a stadionem se rozezněla minuta potlesku.
Poté s ním symbolicky zamířil mezi tři tyče, kde se postavil na brankovou čáru a pozvedl ho před sebe, následně Mikloškův dres položil za branku. Na obrazovkách se mezitím objevila Mikloškova podobizna s letopočty 1961 až 2026. Oba londýnské týmy nastoupily s černými páskami.
Jednatřicetiletý nedávný kapitán národního mužstva Souček označil krajana za nejlepšího gólmana v historii "Kladivářů" a zároveň za skvělého člověka, s nímž se osobně vždy rád potkal.
Mikloško byl prvním českým hráčem, který se výrazně prosadil v Anglii. Ve West Hamu chytal v letech 1990 až 1998 a připsal si přes 300 startů, později tam dělal i trenéra gólmanů.
V Anglii ještě působil v jiném londýnském celku Queens Park Rangers. Za československou a posléze českou reprezentaci v letech 1982 až 1997 odehrál 42 zápasů.
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