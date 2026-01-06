Přeskočit na obsah
Fotbal

West Ham totálně selhal a čelí obřímu průšvihu, jediný gól zařídil odepisovaný Souček

ČTK

Fotbalisté West Hamu v anglické lize nezvládli záchranářský souboj s Nottinghamem a po domácí prohře 1:2 natáhli sérii bez vítězství na deset zápasů. Záložník Tomáš Souček za poražené odehrál celý zápas.

Premier League - West Ham United v Nottingham Forest
Tomáš Souček a jeho pokus, po kterém padl gólFoto: REUTERS
West Ham vedl díky vlastní brance Murilla, který tečoval do sítě Součkovu hlavičku po rohovém kopu. Hosté ale po přestávce skóre otočili. V 55. minutě vyrovnal Nicolas Domínguez a minutu před koncem z penalty rozhodl kapitán Nottinghamu Morgan Gibbs-White.

West Ham tak přišel o důležité body v boji o záchranu. Londýnský celek ztrácí na 18. místě, které jako první znamená sestup do druhé ligy, na sedmnáctý Nottingham sedm bodů.

Anglická fotbalová liga - 21. kolo:

West Ham - Nottingham 1:2 (13. vlastní Murillo - 55. Domínguez, 89. Gibbs-White z pen.).

1.

Arsenal

20

15

3

2

40:14

48

2.

Manchester City

20

13

3

4

44:18

42

3.

Aston Villa

20

13

3

4

33:24

42

4.

Liverpool

20

10

4

6

32:28

34

5.

Chelsea

20

8

7

5

33:22

31

6.

Manchester United

20

8

7

5

34:30

31

7.

Brentford

20

9

3

8

32:28

30

8.

Sunderland

20

7

9

4

21:19

30

9.

Newcastle

20

8

5

7

28:24

29

10.

Brighton

20

7

7

6

30:27

28

11.

Fulham

20

8

4

8

28:29

28

12.

Everton

20

8

4

8

22:24

28

13.

Tottenham

20

7

6

7

28:24

27

14.

Crystal Palace

20

7

6

7

22:23

27

15.

Bournemouth

20

5

8

7

31:38

23

16.

Leeds

20

5

7

8

26:33

22

17.

Nottingham

21

6

3

12

21:34

21

18.

West Ham

21

3

5

13

22:43

14

19.

Burnley

20

3

3

14

20:39

12

20.

Wolverhampton

20

1

3

16

14:40

6

V Grónsku se loni na podzim - nedlouho poté, co Donald Trump opět projevil zájem o připojení ostrova k USA - konalo společné vojenské cvičení dánských, německých a francouzských vojáků.
Trump spřádá plány, jak přitáhnout Grónsko. Dánové se obávají nejhoršího

Sotva se svět vzpamatovává z únosu venezuelské hlavy státu už americký prezident znovu otevírá otázku kontroly nad Grónskem. Zatímco Kodaň varuje před rozpadem bezpečnostního uspořádání garantovaného NATO, Washington hledá cesty, jak v arktické oblasti upevnit svůj vliv. Pracuje na zvláštní dohodě o volném sdružení, která by USA otevřela dveře k hlubší vojenské i politické přítomnosti v regionu.

Ropný tanker u Venezuely. Ilustrační foto
ŽIVĚDopad Trumpova zásahu ve Venezuele. Z přístavů putuje ropa jen do USA, v Asii mají smůlu

Z hlavních venezuelských přístavů už pátým dnem neodchází žádná ropa zákazníkům v Asii. Ti jsou přitom hlavními odběrateli, které dosud státní společnost PDVSA surovinou zásobovala. V úterý o tom informovala agentura Reuters. Na vývoz ropy z Venezuely se vztahuje americké embargo. Z Venezuely nadále vyváží americká společnost Chevron, která posílá ropu na tankerech do Spojených států.

neuvedeno
Pardubice vyhrály na Spartě 3:2 v prodloužení, dvakrát se trefil Kelemen

Hokejisté Pardubic vyhráli ve šlágru 39. kola extraligy na ledě Sparty po obratu 3:2 v prodloužení. Dvěma góly včetně toho vítězného se na tom podílel Miloš Kelemen. Východočeši bodovali pojedenácté za sebou, z toho devětkrát triumfovali a vedou tabulku o osm bodů před Plzní. Pražané prohráli pět z posledních sedmi extraligových zápasů a jsou šestí.

