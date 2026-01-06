West Ham totálně selhal a čelí obřímu průšvihu, jediný gól zařídil odepisovaný Souček

Fotbalisté West Hamu v anglické lize nezvládli záchranářský souboj s Nottinghamem a po domácí prohře 1:2 natáhli sérii bez vítězství na deset zápasů. Záložník Tomáš Souček za poražené odehrál celý zápas.
West Ham vedl díky vlastní brance Murilla, který tečoval do sítě Součkovu hlavičku po rohovém kopu. Hosté ale po přestávce skóre otočili. V 55. minutě vyrovnal Nicolas Domínguez a minutu před koncem z penalty rozhodl kapitán Nottinghamu Morgan Gibbs-White.
West Ham tak přišel o důležité body v boji o záchranu. Londýnský celek ztrácí na 18. místě, které jako první znamená sestup do druhé ligy, na sedmnáctý Nottingham sedm bodů.
Anglická fotbalová liga - 21. kolo:
West Ham - Nottingham 1:2 (13. vlastní Murillo - 55. Domínguez, 89. Gibbs-White z pen.).
1.
Arsenal
20
15
3
2
40:14
48
2.
Manchester City
20
13
3
4
44:18
42
3.
Aston Villa
20
13
3
4
33:24
42
4.
Liverpool
20
10
4
6
32:28
34
5.
Chelsea
20
8
7
5
33:22
31
6.
Manchester United
20
8
7
5
34:30
31
7.
Brentford
20
9
3
8
32:28
30
8.
Sunderland
20
7
9
4
21:19
30
9.
Newcastle
20
8
5
7
28:24
29
10.
Brighton
20
7
7
6
30:27
28
11.
Fulham
20
8
4
8
28:29
28
12.
Everton
20
8
4
8
22:24
28
13.
Tottenham
20
7
6
7
28:24
27
14.
Crystal Palace
20
7
6
7
22:23
27
15.
Bournemouth
20
5
8
7
31:38
23
16.
Leeds
20
5
7
8
26:33
22
17.
Nottingham
21
6
3
12
21:34
21
18.
West Ham
21
3
5
13
22:43
14
19.
Burnley
20
3
3
14
20:39
12
20.
Wolverhampton
20
1
3
16
14:40
6
