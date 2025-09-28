Diouf září, i když se West Ham trápí. Dojde na Trpišovského slova?

Hammers v létě za posily utratili 88,8 milionu eur. Zatím ale nové akvizice týmu z východu Londýna svou cenu na hřišti příliš nesplácí.
Až na jednu výjimku.
Tou je dvacetiletý Senegalec Diouf. Minulý víkend při prohře v malém derby proti Crystal Palace si připsal asistenci na jedinou trefu svého celku.
Byla to jeho už třetí gólová přihrávka. V tak nízkém věku se v premiérové sezoně podařilo něco podobného jen hvězdám, jako byli Frank Lampard či Michael Carrick.
I když se West Ham topí v bodové i herní krizi, výkony mladého obránce nezůstaly bez povšimnutí.
"Je tady teprve chvíli, ale i tak je jeden z mála, kteří zaujali. Jsem si jistý, že si tímto přístupem získá fanoušky," uvedl anglický komentátor Ian Darke v rozhovoru pro magazín West Ham World.
"Přišel teď v létě, takže se zatím West Ham nemusí bát, že ho ztratí. Pokud ale sestoupí, je možné, že spousta hráčů bude chtít klub opustit," varoval expert.
Přestože je teprve začátek sezony, zdá se být jasné, že "Kladiváři" budou jedním z hlavních adeptů na sestup do Championship.
Po pěti odehraných zápasech je West Ham předposlední s pouhými třemi body.
Pokud by tedy klub na konci sezony opravdu sestoupil, je možné, že by si Diouf hledal zase nové angažmá.
A kdo by po něm mohl sáhnout? "Potenciál má brutální, aby se objevil v některém z top šesti klubů v anglické lize. Už v minulosti jsem řekl, že pro něj je ideální klub Liverpool," prohlásil v létě kouč Slavie Jindřich Trpišovský po přípravném zápase s Dynamem Drážďany, v němž se Diouf emotivně loučil s Edenem.
Další příležitost, jak se ukázat, bude mít senegalský objev v pondělí. West Ham v premiéře nového kouče Esprita Santa bude bojovat s Evertonem, který vede nedávný úspěšný kouč "Kladivářů" David Moyes.