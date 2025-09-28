Fotbal

Diouf září, i když se West Ham trápí. Dojde na Trpišovského slova?

Alexander Formáček
před 4 hodinami
Zpackané letní přestupové období a špatný start fotbalistů West Hamu do nové sezony Premier League odskákal v sobotu vyhazovem kouč Graham Potter. Fanoušci "Kladivářů" věří, že s novým trenérem Nunem Espíritem Santem se klub odrazí zase k lepším výsledkům. A spoléhají i na El Hadjiho Malicka Dioufa. Exslávista je totiž jedním z mála pozitiv v úvodu ročníku.
Fotbalista West Hamu El Hadji Malick Diouf tleská fanouškům po utkání Premier League proti Tottenhamu
Fotbalista West Hamu El Hadji Malick Diouf tleská fanouškům po utkání Premier League proti Tottenhamu | Foto: Reuters

Hammers v létě za posily utratili 88,8 milionu eur. Zatím ale nové akvizice týmu z východu Londýna svou cenu na hřišti příliš nesplácí.

Až na jednu výjimku.

Tou je dvacetiletý Senegalec Diouf. Minulý víkend při prohře v malém derby proti Crystal Palace si připsal asistenci na jedinou trefu svého celku.

Byla to jeho už třetí gólová přihrávka. V tak nízkém věku se v premiérové sezoně podařilo něco podobného jen hvězdám, jako byli Frank Lampard či Michael Carrick.

I když se West Ham topí v bodové i herní krizi, výkony mladého obránce nezůstaly bez povšimnutí.

"Je tady teprve chvíli, ale i tak je jeden z mála, kteří zaujali. Jsem si jistý, že si tímto přístupem získá fanoušky," uvedl anglický komentátor Ian Darke v rozhovoru pro magazín West Ham World.

"Přišel teď v létě, takže se zatím West Ham nemusí bát, že ho ztratí. Pokud ale sestoupí, je možné, že spousta hráčů bude chtít klub opustit," varoval expert.
Přestože je teprve začátek sezony, zdá se být jasné, že "Kladiváři" budou jedním z hlavních adeptů na sestup do Championship.

Po pěti odehraných zápasech je West Ham předposlední s pouhými třemi body.
Pokud by tedy klub na konci sezony opravdu sestoupil, je možné, že by si Diouf hledal zase nové angažmá.

A kdo by po něm mohl sáhnout? "Potenciál má brutální, aby se objevil v některém z top šesti klubů v anglické lize. Už v minulosti jsem řekl, že pro něj je ideální klub Liverpool," prohlásil v létě kouč Slavie Jindřich Trpišovský po přípravném zápase s Dynamem Drážďany, v němž se Diouf emotivně loučil s Edenem.

Další příležitost, jak se ukázat, bude mít senegalský objev v pondělí. West Ham v premiéře nového kouče Esprita Santa bude bojovat s Evertonem, který vede nedávný úspěšný kouč "Kladivářů" David Moyes.

Související

Souček má ve West Hamu nového trenéra. Potter neustál špatný vstup do sezony

Graham Potter a Tomáš Souček, West Ham United
 
Mohlo by vás zajímat

Tahle prohra Real extrémně bolí. V derby dostal pět gólů

Tahle prohra Real extrémně bolí. V derby dostal pět gólů

Sparta za poločas zničila Baník. Karviná dala na Slovácku vítězný gól v deseti

Sparta za poločas zničila Baník. Karviná dala na Slovácku vítězný gól v deseti

Když trakař jede na řízky se salátem. Fanoušci pražských S podnikli bizarní výpravu

Když trakař jede na řízky se salátem. Fanoušci pražských S podnikli bizarní výpravu

Baník - Sparta 0:3. Letenští bez problémů dovedli zápas k vítězství

Baník - Sparta 0:3. Letenští bez problémů dovedli zápas k vítězství
Fotbal sport Obsah West Ham United F.C.

Právě se děje

Aktualizováno před 7 minutami
Krejčíková si v Pekingu poranila koleno. Bojovala, ale zápas nakonec vzdala
Tenis

Krejčíková si v Pekingu poranila koleno. Bojovala, ale zápas nakonec vzdala

Barbora Krejčíková nedohrála zápas o postup do osmifinále proti Američance McCartney Kesslerové.
před 28 minutami
Hrůzostrašná výstraha. Brutální zabití tří žen vysílali vrazi v přímém přenosu
Zahraničí

Hrůzostrašná výstraha. Brutální zabití tří žen vysílali vrazi v přímém přenosu

Tisíce lidí vyšly do ulic Buenos Aires a požadovaly spravedlnost pro dívku a dvě mladé ženy, které byly mučeny a zavražděny.
před 43 minutami

Brunner jako první Čech vyhrál Spartathlon

Radek Brunner vyhrál jako první český běžec Spartathlon. Vítězství se dočkal při svém desátém startu po třech druhých místech, která obsadil v letech 2017, 2018 a 2021. Legendární ultramaraton z Atén…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 45 minutami
Obrazem

Uhlí vyhrálo nad bohem. Před půl stoletím se rozjel po kolejích kostel v Mostě

Uhlí vyhrálo nad bohem. Před půl stoletím se rozjel po kolejích kostel v Mostě
Prohlédnout si 44 fotografií
Celková váha přepravovaného kolosu nakonec činila úctyhodných 12 tisíc tun. Pro představu, tank T-34 vážil okolo 30 tun, takže se v Mostě posouval náklad odpovídající 400 tankům.
V roce 1965 bylo také rozhodnuto o osudu děkanského kostela. Odsouhlasen byl jeho přesun vcelku po obloukové dráze.
před 45 minutami
Nejdřív reaktor, pak auta. Petr Pavel řešil superzakázku s hlavou Koreje
Ekonomika

Nejdřív reaktor, pak auta. Petr Pavel řešil superzakázku s hlavou Koreje

Jižní Korea má prý zájem dovážet do Česka polovodiče a elektroauta
před 50 minutami
Bez záchranné brzdy. Námořník a filmař Cousteau přežil těžkou autonehodu i smrt syna
Film

Bez záchranné brzdy. Námořník a filmař Cousteau přežil těžkou autonehodu i smrt syna

Slavný oceánograf a ochránce přírody Jacques Yves Cousteau několikrát v životě vyměnil vrabce v hrsti za holuba na střeše. A nelitoval.
Aktualizováno před 1 hodinou
500 ruských dronů a desítky raket. Ukrajina po masivním bombardování sčítá mrtvé
Zahraničí

ŽIVĚ
500 ruských dronů a desítky raket. Ukrajina po masivním bombardování sčítá mrtvé

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy