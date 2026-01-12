Přeskočit na obsah
Fotbal

West Ham je zase k smíchu. Tentokrát kvůli bizarnímu incidentu

Rudolf Černík
Rudolf Černík
Rudolf Černík

Jako kdyby nestačilo, že jsou kvůli špatným výkonům terčem posměchu fotbalisté West Hamu. Rozruch o víkendu vzbudilo i trápení ženského celku londýnského klubu. A nejen kvůli debaklu 0:5, víc se řešil bizarní incident s náušnicí.

Women's Super League - Chelsea v West Ham United
Estelle Cascarino (v bílém dresu) řeší problémy s náušnicí, kvůli kterému nakonec vůbec nezasáhla do hryFoto: REUTERS
V nedělním utkání anglické Superligy žen se za stavu 0:4 v utkání s Chelsea chystala do hry Estelle Cascarinová.

Měl to být debut čerstvé posily West Hamu, z Juventusu přišla obránkyně minulý týden.

Na startu druhé půle se osmadvacetiletá Francouzka chystala do hry, jenže rozhodčí jí striktně nařídily: Ta náušnice musí dolů.

Podle pravidel soutěže nesmí hráčky nastupovat se žádnou bižuterií. A nestačí ani to, když si šperky přelepí páskou.

Cascarinové se však náušnici odstranit nepodařilo. A tak znovu usedla mezi náhradnice.

„Nemohla si tu náušnici sundat, je to jako tetování. Potřebovala by k tomu doktora,“ vyjádřila se trenérka West Hamu Rita Guarinová po utkání k incidentu.

„Se zalepenou náušnicí hrála i Ligu mistryň, takže nechápu, proč jsme nemohli použít hráčku v tomhle utkání,“ divila se pravidlům Superligy.

Fotbalistky West Hamu nakonec prohrály vysoko 0:5 a ve dvanáctičlenné tabulce jsou předposlední.

Muži „Kladivářů“ na tom nejsou o moc lépe. V Premier League nevyhráli už deset střetnutí v řadě a okupují osmnáctou pozici ze dvaceti týmů.

