West Ham cítí křivdu. Po kontroverzi je blíž k sestupu a Arsenal k titulu

Tohle může být klíčový moment v boji o záchranu i o titul v anglické Premier League. Sudí Chris Kavanagh totiž v šesté minutě nastavení neuznal fotbalistům West Hamu gól, kterým by vyrovnali utkání s Arsenalem na 1:1 a notně si pomohli ve snaze o udržení mezi elitou. Naopak "Kanonýři" se díky tomu výrazně přiblížili k mistrovským oslavám.

Premier League - West Ham United v Arsenal
Hráči West Hamu vyjadřují Chrisu Kavanaghovi nespokojenost s jeho rozhodnutím, v nastaveném čase duelu s Arsenalem jim neuznal gólFoto: REUTERS
Arsenal vede díky kontroverznímu vítězství tabulku o pět bodů před Manchesterem City, který má zápas k dobru.

Pokud by sudí trefu West Hamu uznal a City dohrávku zvládlo, měly by oba kluby v čele tabulky stejný počet bodů a klub z Manchesteru lepší vzájemné zápasy.

West Ham by se zase dotáhl na Tottenham, který drží první nesestupovou příčku od konce, Spurs ovšem mají o utkání méně.

Arsenal se na London Stadium dostal do vedení až v 83. minutě. O gól se postaral Leandro Trossard, jehož střelu z vápna ve snaze o zablokování tečoval ve skluzu český záložník Tomáš Souček.

V šesté minutě nastavení dostal na opačné straně míč do sítě Callum Wilson, ovšem po zásahu videorozhodčího Kavanagh trefu neuznal, protože podle názoru sudích bránil domácí Pablo brankáři Arsenalu Rayovi v zásahu.

Při situaci se na zemi ocitl i Souček, hráč hostů Declan Rice zase oběma rukama objímal soupeře.

Protesty ovšem fotbalistům West Hamu nebyly nic platné a Arsenal, jenž v úterý s výraznou pomocí rozhodčích postoupil do finále Ligy mistrů přes Atlético Madrid, dělí od titulu dva vyhrané zápasy - doma proti Burnley a na hřišti Crystal Palace.

Naopak West Ham se stal prvním týmem v historii Premier League, který v jedné sezoně prohrál šest domácích londýnských derby po sobě.

Anglická fotbalová liga - 36. kolo:

West Ham - Arsenal 0:1 (83. Trossard), Burnley - Aston Villa 2:2 (8. Anthony, 58. Flemming - 42. Barkley, 56. Watkins), Crystal Palace - Everton 2:2 (34. Sarr, 77. Mateta - 6. Tarkowski, 47. Beto), Nottingham - Newcastle 1:1 (88. Anderson - 74. Barnes).

1.

Arsenal

36

24

7

5

68:26

79

2.

Manchester City

35

22

8

5

72:32

74

3.

Manchester United

36

18

11

7

63:48

65

4.

Liverpool

36

17

8

11

60:48

59

5.

Aston Villa

36

17

8

11

50:46

59

6.

Bournemouth

36

13

16

7

56:52

55

7.

Brighton

36

14

11

11

52:42

53

8.

Brentford

36

14

9

13

52:49

51

9.

Chelsea

36

13

10

13

55:49

49

10.

Everton

36

13

10

13

46:46

49

11.

Fulham

36

14

6

16

43:50

48

12.

Sunderland

36

12

12

12

37:46

48

13.

Newcastle

36

13

7

16

50:52

46

14.

Crystal Palace

35

11

11

13

38:44

44

15.

Nottingham

36

11

10

15

45:47

43

16.

Leeds

35

10

13

12

47:52

43

17.

Tottenham

35

9

10

16

45:54

37

18.

West Ham

36

9

9

18

42:62

36

19.

Burnley

36

4

9

23

37:72

21

20.

Wolverhampton

36

3

9

24

25:66

18

FILE PHOTO: Informal European leaders' summit in Ayia Napa

ŽIVĚ Rusové opět nedodrželi slib, útočí podél fronty, potvrdil Zelenskyj. Příměří navzdory

Rusko se sice zdrželo masivních leteckých a raketových úderů na Ukrajinu, ale nezastavilo útoky podél frontové linie, Informaci uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinské úřady již dříve oznámily, že při ruských útocích bylo tento víkend zabito a zraněno několik lidí. Ruské ministerstvo obrany z porušování klidu zbraní viní naopak ukrajinské ozbrojené síly.

Russia Ukraine

„Přenášíme válku na jejich území.“ Velitel má plán, jak srazit morálku Rusů

Drony frontu neposunou, mohou ale změnit průběh války. Hlavní stratég ukrajinské dronové války v rozhovoru pro BBC představil novou taktiku. Ta má ohrozit zdroje příjmů Kremlu a demoralizovat civilisty. V kombinaci s hrozivými ztrátami na frontě a přituhující cenzurou si od toho Kyjev slibuje mix, který srazí ruskou morálku na kolena.

