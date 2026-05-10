West Ham cítí křivdu. Po kontroverzi je blíž k sestupu a Arsenal k titulu

Tohle může být klíčový moment v boji o záchranu i o titul v anglické Premier League. Sudí Chris Kavanagh totiž v šesté minutě nastavení neuznal fotbalistům West Hamu gól, kterým by vyrovnali utkání s Arsenalem na 1:1 a notně si pomohli ve snaze o udržení mezi elitou. Naopak "Kanonýři" se díky tomu výrazně přiblížili k mistrovským oslavám.
Arsenal vede díky kontroverznímu vítězství tabulku o pět bodů před Manchesterem City, který má zápas k dobru.
Pokud by sudí trefu West Hamu uznal a City dohrávku zvládlo, měly by oba kluby v čele tabulky stejný počet bodů a klub z Manchesteru lepší vzájemné zápasy.
West Ham by se zase dotáhl na Tottenham, který drží první nesestupovou příčku od konce, Spurs ovšem mají o utkání méně.
Arsenal se na London Stadium dostal do vedení až v 83. minutě. O gól se postaral Leandro Trossard, jehož střelu z vápna ve snaze o zablokování tečoval ve skluzu český záložník Tomáš Souček.
V šesté minutě nastavení dostal na opačné straně míč do sítě Callum Wilson, ovšem po zásahu videorozhodčího Kavanagh trefu neuznal, protože podle názoru sudích bránil domácí Pablo brankáři Arsenalu Rayovi v zásahu.
Při situaci se na zemi ocitl i Souček, hráč hostů Declan Rice zase oběma rukama objímal soupeře.
Protesty ovšem fotbalistům West Hamu nebyly nic platné a Arsenal, jenž v úterý s výraznou pomocí rozhodčích postoupil do finále Ligy mistrů přes Atlético Madrid, dělí od titulu dva vyhrané zápasy - doma proti Burnley a na hřišti Crystal Palace.
Naopak West Ham se stal prvním týmem v historii Premier League, který v jedné sezoně prohrál šest domácích londýnských derby po sobě.
Anglická fotbalová liga - 36. kolo:
West Ham - Arsenal 0:1 (83. Trossard), Burnley - Aston Villa 2:2 (8. Anthony, 58. Flemming - 42. Barkley, 56. Watkins), Crystal Palace - Everton 2:2 (34. Sarr, 77. Mateta - 6. Tarkowski, 47. Beto), Nottingham - Newcastle 1:1 (88. Anderson - 74. Barnes).
1.
Arsenal
36
24
7
5
68:26
79
2.
Manchester City
35
22
8
5
72:32
74
3.
Manchester United
36
18
11
7
63:48
65
4.
Liverpool
36
17
8
11
60:48
59
5.
Aston Villa
36
17
8
11
50:46
59
6.
Bournemouth
36
13
16
7
56:52
55
7.
Brighton
36
14
11
11
52:42
53
8.
Brentford
36
14
9
13
52:49
51
9.
Chelsea
36
13
10
13
55:49
49
10.
Everton
36
13
10
13
46:46
49
11.
Fulham
36
14
6
16
43:50
48
12.
Sunderland
36
12
12
12
37:46
48
13.
Newcastle
36
13
7
16
50:52
46
14.
Crystal Palace
35
11
11
13
38:44
44
15.
Nottingham
36
11
10
15
45:47
43
16.
Leeds
35
10
13
12
47:52
43
17.
Tottenham
35
9
10
16
45:54
37
18.
West Ham
36
9
9
18
42:62
36
19.
Burnley
36
4
9
23
37:72
21
20.
Wolverhampton
36
3
9
24
25:66
18
Nejdřív bomby, pak drony číhající na záchranáře. Rusové útočili nevybíravou strategií
V noci z 5. na 6. května udeřilo Rusko na Ukrajinu ničivou sérií útoků. Po celé zemi zemřely v důsledku náletů bezmála tři desítky lidí, mnoho dalších utrpělo zranění. Nejhůř bylo zasažené Záporoží. Nálety na civilní cíle přišly v době, kdy ukrajinský prezident vyhlásil zastavení bojů a příměří se dožadoval i Kreml.
Čeká se na Vladaře. V nominaci na MS nechybí Červenka
V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku nechybí kapitán týmu z posledních let Roman Červenka.
Co hrozí za trest a kdy padne verdikt? Slavia oznámila, jak se k němu postaví
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Slavií po sobotním pražském derby se Spartou, které kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení zůstalo nedohráno.
ŽIVĚ Rusové opět nedodrželi slib, útočí podél fronty, potvrdil Zelenskyj. Příměří navzdory
Rusko se sice zdrželo masivních leteckých a raketových úderů na Ukrajinu, ale nezastavilo útoky podél frontové linie, Informaci uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinské úřady již dříve oznámily, že při ruských útocích bylo tento víkend zabito a zraněno několik lidí. Ruské ministerstvo obrany z porušování klidu zbraní viní naopak ukrajinské ozbrojené síly.
„Přenášíme válku na jejich území.“ Velitel má plán, jak srazit morálku Rusů
Drony frontu neposunou, mohou ale změnit průběh války. Hlavní stratég ukrajinské dronové války v rozhovoru pro BBC představil novou taktiku. Ta má ohrozit zdroje příjmů Kremlu a demoralizovat civilisty. V kombinaci s hrozivými ztrátami na frontě a přituhující cenzurou si od toho Kyjev slibuje mix, který srazí ruskou morálku na kolena.