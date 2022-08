Werner utíká z Chelsea. Německý střelec míří zpět do Lipska

Německý fotbalový útočník Timo Werner má z Chelsea namířeno zpět do Lipska. Šestadvacetiletý reprezentant se během dvou let v londýnském klubu neprosadil a podle německých médií by měl ve staronovém působišti podepsat pětiletou smlouvu. Přestup by měl být oficiálně oznámen v úterý.

Lipsko na transakci finančně vydělá. Před dvěma lety prodalo svého kanonýra na Stamford Bridge za 55 milionů eur, nyní by za Wernera mělo zaplatit 20 milionů eur (490 milionů korun) plus bonusy. Za Chelsea odehrál Werner 89 soutěžních zápasů a vstřelil 23 gólů. V minulé sezoně se německému trenérovi Thomasi Tuchelovi vešel do základní sestavy jen v 15 ligových duelech. V Lipsku přitom v letech 2016-2020 nastřílel stuttgartský rodák 90 branek ve 156 duelech, k tomu přidal 40 asistencí. Z Chelsea chtěl Werner odejít i kvůli udržení místa v německé reprezentaci pro podzimní mistrovství světa v Kataru. V národním týmu má dosud bilanci 53 duelů a 24 gólů.