Omezme reprezentační přestávky, MS by mělo být každé dva roky, navrhuje Wenger

Bývalý dlouholetý trenér Arséne Wenger uvedl, že by se fotbalové mistrovství světa mohlo konat každé dva roky místo současného čtyřletého intervalu.

Šéf globálního rozvoje fotbalu na mezinárodní federaci FIFA a poradce jejího prezidenta Gianniho Infantina také volá po úpravě kalendáře a zhuštění kvalifikačních zápasů.

Podle Wengera je současný čtyřletý formát MS pro hráče nespravedlivý. "Pokud se podíváte na týmy na světových šampionátech, jejich průměrné stáří je 27-28 let. A protože je mistrovství světa každé čtyři roky, už mají hráči velmi malou šanci vyhrát ho znovu, protože v době dalšího šampionátu jim bude 32-33 let," uvedl Wenger pro televizní stanici beIN SPORTS. "Proto bychom možná mohli mistrovství světa pořádat jednou za dva roky," dodal.

Jednasedmdesátiletý francouzský odborník řekl, že hrát by se měly pouze významné soutěže. "Organizujme jen akce, které mají nějaký význam a dostaňme z fotbalu paralelní soutěže. Lidé musejí chápat, co je v sázce. Měly by se hrát jen zápasy, které mají smysl," uvedl Wenger, jenž byl v minulosti velkým kritikem Ligy národů UEFA.

Wenger uvedl, že jednou z možností úpravy mezinárodního kalendáře je snížení počtu reprezentačních přestávek.

"Jedním z řešení je zhustit kvalifikace. Místo toho, aby byly v září, říjnu, listopadu, březnu a červnu, stáhněme kvalifikace do jednoho měsíce nebo dvou čtvrtletí v říjnu a únoru. Myslím, že to je z hlediska zásob fyzických sil pro hráče důležité," dodal Wenger, jenž netrénuje od roku 2018 a k návratu na lavičku se nechystá.